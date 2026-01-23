Livsmedelsoperatör- sommarvikare
2026-01-23
.
Orkla Foods Sverige i Eslöv söker sommarvikarier till Gurksäsongen.
Trivs du med fartfyllda arbetsuppgifter, högt tempo och att arbeta i team? Ta chansen att bli en viktig del av tillverkningsprocessen som livsmedelsoperatör på Gröna Fabriken på Orkla Foods Sverige i Eslöv. Få din bästa sommarupplevelse tillsammans med oss på Gurksäsongen i Eslöv!
Tveka inte på att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Vad ingår i jobbet?
Som livsmedelsoperatör på Gröna Fabriken i Eslöv kommer du att övervaka och ansvara för tillverkningsprocessen av inlagd gurka. Hela årets produktion av gurkor ska läggas in för varumärket Felix under våra 10 veckor. Du kommer att arbeta med mottagning av råvaror, uppvägning och blandning av produkter enligt recept samt hantering av kem- och rengöringsutrustning.
Arbetet är en heltidstjänst och förlagt på 3-skift med start i början av juli och pågår till mitten av augusti, med viss möjlighet till en kortare förlängning. Olika skiftformer kan förekomma varpå det är viktigt att du är flexibel kring arbetstiderna och att du kan arbeta skift.
Är du intresserad av att veta hur det ser ut i fabriken och vilka som kan bli dina framtida kollegor? Klicka härför att få information och inspiration!
Är du rätt person för jobbet?
Vi söker dig som är intresserad av produktion, gillar att arbeta i team och att du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Det är viktigt att du som person är noggrann, har god fysik samt att du är positiv med en "just do it" inställning. Din inställning och dina värderingar går hand i hand med våra; du är modig, inspirerande och pålitlig!
* Gymnasiekompetens alternativt relevant arbetslivserfarenhet inom livsmedelstillverkning och/eller industri/produktion.
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
* Önskvärd arbetslivserfarenhet är exempelvis operatör, gärna inom livsmedelsindustrin.
* Truckkort A+B samt B-körkort är meriterande.
* Vi ser gärna att du har god teknisk förståelse och ett praktiskt handlag.
Din ansökan
Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte på att skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail, utan hänvisar dig till vår hemsida. Skicka in din ansökan via vår hemsida innan 31 mars 2026. Klicka här för att få mer information om Felix och hur allt startade.
Har du frågor eller liknande om tjänsten är du välkommen att kontakta:
* Line Ellvåg via epost: line.ellvag@orklafoods.se
* Susanne Eriksson via epost: susanne.m.eriksson@orklafoods.se
Välkommen till Orkla Foods Sverige i Eslöv och bli en av vårt team!
Hur ansöker jag?
Klicka på länken och följ stegen för att skapa en profil och ansöka till jobbet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13534-43924390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Susanne Eriksson +46 20 75 00 10 Jobbnummer
9701261