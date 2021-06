Livsmedelsoperatör till Adecco - Adecco Sweden AB - Lagerjobb i Sotenäs

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Sotenäs2021-06-302021-06-30Vi på Adecco söker just nu flertalet personer som vill jobba vid kommande behov inom lager/industri/produktion på heltid runt om Uddevalla, Munkedal och Kungshamn. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kan variera beroende på kunden. Det är viktigt att du kan arbeta två-skift och finns tillgänglig relativt omgående.Detta är ett kommande behov på heltid med start under hösten 2021.Detta är ett konsultuppdrag där du får en anställning hos Adecco Sweden AB. Urvalet kommer att ske löpande så ansök gärna redan idag.Om digSom person ser vi att du är samarbetsvillig och är strukturerad i ditt arbete. Du samarbetar väl med dina kollegor och du klarar av ett arbete i högt tempo. Du är arbetsvillig och har en hög arbetsmoral. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:God fysik, då du kommer gå och stå större delen av dagenGoda kunskaper i svenska, både tal och i skrift, och har inga problem att följa och förstå instruktionerKunna arbeta 2-skiftKörkort och tillgång till bilMeriterande med Truckkort A + B enligt TLP10KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linus Eng via linus.eng@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordLager, Industri, produktion, Munkedal, Uddevalla, Kungshamn, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-13Adecco Sweden AB5837745