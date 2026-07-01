Livsmedelsoperatör sökes till Tistelvind i Boxholm
Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Tranås Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Tranås
2026-07-01
, Boxholm
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Tranås
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige
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Vill du arbeta i ett familjeföretag där kvalitet, hantverk och hållbar livsmedelsproduktion står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Tistelvind i Boxholm är ett familjeägt företag som specialiserar sig på fermenterade grönsaker såsom surkål, kimchi, syrade morötter och rödbetor. Våra produkter levereras till livsmedelsbutiker, restauranger och storkök över hela Sverige.
Nu söker vi fler engagerade livsmedelsoperatörer till vår produktion.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Tjänsten är en behovsanställning med arbete dagtid cirka 3–4 dagar per vecka. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag.
Planerad start är vecka 35. Innan arbetet påbörjas genomförs en introduktionsdag där du får information om verksamheten, arbetsuppgifterna och rutiner hos kunden. Dina arbetsuppgifter
Som livsmedelsoperatör kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom produktionen, bland annat:
Köra och övervaka produktionsmaskiner
Bereda och tillverka fermenterade grönsaker
Lagerarbete, plockning och lastning
Städning och rengöring av maskiner enligt livsmedelshygieniska krav
Arbetet är praktiskt och fysiskt aktivt. Du behöver därför trivas med att arbeta med kroppen och kunna hantera tunga lyft vid behov.
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Tar ansvar och arbetar strukturerat
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Är flexibel och har en positiv inställning
Kan arbeta dagtid 3–4 dagar per vecka
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion eller industri är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och viljan att lära sig.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Box 416 Västra vägen 14 (visa karta
)
573 25 TRANÅS Arbetsplats
Montico Kontakt
Emelie Sjösten emelie.sjosten@montico.se Jobbnummer
9987503