Livsmedelsoperatör med goda möjligheter till intern karriär
Marenor AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Sotenäs Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Sotenäs
2025-09-15
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marenor AB i Sotenäs
, Lysekil
, Göteborg
, Varberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker Livsmedelsoperatörer till vår fabrik i Kungshamn! Är du nyfiken, ansvarstagande och engagerad? Vill du vara en del av ett framåtsträvande team inom livsmedelsindustrin? Vi söker nu medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till en produktion av högkvalitativa sjömatsprodukter. Hos oss på Marenor har du möjlighet att få större ansvar och växa i din roll. Om du trivs med att arbeta i team, har ett genuint tekniskt intresse och motiveras av att nå mål - då är detta tjänsten för dig!
Vi söker dig som har:
- Avslutad gymnasieutbildning.
- Ett stort tekniskt intresse och förmåga att arbeta praktiskt.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Erfarenhet av liknande arbete inom tillverkningsindustrin är meriterande
- Extra meriterande: Truckkort, erfarenhet av processteknik, samt erfarenhet av att leda andra
Hygien och säkerhetHygien och livsmedelssäkerhet är av yttersta vikt i vår produktion. Har du tidigare arbetat inom livsmedelsindustrin är det en fördel, och vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt. I vissa delar av produktionen hanteras allergena produkter, vilket ställer höga krav på hygien och ordning.
VillkorVaraktighet: Tillsvidareanställning med 6 månader prövotid.
Arbetstid: 100 %, skift- eller nattarbete
Lön: Enligt kollektivavtal
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
• ----
Vi har redan valt kanaler för denna rekryteringen och undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden och ingår i den norska sjömatskoncernen Insula. Vi präglas av att ta ansvar, vara nyfikna, respektera varandra och att vi är starjka tillsammans i allt vi gör, från miljövänligt fiske till relationer med våra anställa, kunder och leverantörer. Våra smakrika produkter når konsumenter i Norden, Europa och världen över. Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung. Marenor har sin verksamhet på den svenska västkusten, med fabriker i Kungshamn och Lysekil.
Insulakoncernen etablerades 2015. Genom vår portfölj av starka och traditionsrika företag, samlar och bygger vi en stabil, tvärvetenskaplig kompetens om förädling och försäljning av sjömat. Vår strategi är att tillsammans vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden, med Norden som vår hemmamarknad.
Sjömat är bra för kroppen och bra för miljön. Konsumenterna väljer sjömat när den smakar gott och är enkel att tillaga. Det ska vi jobba för och genom det göra vårt samhälle sundare och mer hållbart. Det är därför vi säger: En bättre värld genom kärlek till sjömat. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marenor AB
(org.nr 556430-0985), https://www.marenor.se/ Arbetsplats
Marenor Jobbnummer
9507750