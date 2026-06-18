Livsmedelsoperatör | Manpower | Kungshamn
Manpower Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Uddevalla Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Uddevalla
2026-06-18
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Är din största drivkraft att nå resultat tillsammans med ditt team? Har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift och erfarenhet av livsmedelstillverkning? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Manpower livsmedelsoperatörer till välkänd kund i Kungshamn. Vill du vara med på vår kunds resa? Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kund.
Ort: Kungshamn
Start: v.34
Arbetstider: Ständig dag eller 2-skift
Anställning: 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
Om jobbet
I rollen som livsmedelsoperatör ansvarar du för att säkerställa korrekt råvaruhantering och produktion samt förpacka produkter. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team övervaka och sköta maskiner samt övervaka viktiga steg i tillverkningsprocessen.
Är du rätt för rollen som livsmedelsoperatör?
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du strävar efter att göra det lilla extra och att du tar ansvar för ditt arbete. Det är också viktigt att du har ett stort driv och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet.
Krav för tjänsten är att du:
Behärskar svenska i både tal och i skrift
Har körkort och tillgång till bil
Datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete och truckkort.
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Kungsgatan 11 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9969747