Livsmedelskontrollant till Team Älvsborg, vikariat
2026-05-05
Är du intresserad av att bidra till att maten vi äter är säker? Som livsmedelskontrollant på Livsmedelsverket får du arbeta för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt.
Ett samhällsviktigt uppdrag
På Livsmedelsverket arbetar vi alla för att maten som säljs och konsumeras i Sverige är säker. Som livsmedelskontrollant arbetar du inom vår operativa livsmedelskontroll och bidrar till Livsmedelsverkets uppdrag genom att besikta djur som går till slakt för att bli livsmedel. Ditt ansvar är att besikta djurkroppar efter slakt och göra en bedömning om huruvida köttet kan godkännas som livsmedel eller bör undersökas vidare av en officiell veterinär. I arbetet får du god användning av dina kunskaper i bland annat patologi och köttbesiktning. I rollen som livsmedelskontrollant får du goda möjligheter att utveckla dina kunskaper som myndighetsperson, samtidigt som du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion. Tillsammans med ditt team utvecklas du ständigt i frågor som berör hela livsmedelskedjan.
Team Älvsborg
Du kommer att tillhöra team Team Älvsborg och vara placerad i Dalsjöfors. Här arbetar du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, både officiella veterinärer och livsmedelskontrollanter. Då vi är ett litet team krävs det att vi prestigelöst hjälper och stöttar varandra dagligen i de frågor och arbetsuppgifter som behöver tas omhand. Vi har en familjär stämning där fikarasterna tillsammans är viktiga och vi lär ständigt av varandra i arbetet.
En hållbar anställning
Livsmedelsverket jobbar aktivt för att erbjuda alla medarbetare en hållbar anställning. Vi ger dig en god introduktion när du börjar hos oss och vi erbjuder trygga arbetsvillkor och goda förmåner. Friskvårdsbidrag, subventionerad massage, ett generöst antal semesterdagar och arbete dagtid utan jour-, kväll- och helgjobb är några av dessa. Vi vill att du ska känna att det är roligt att gå till jobbet, och att det du gör är viktigt. Som livsmedelskontrollant bidrar du till att Sverige har ett gott djurskydd och säkra livsmedel. Här blir du del av ett team där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det är tillsammans vi gör skillnad!
Din kompetens
Du ska ha behörighet att arbeta som livsmedelskontrollant. Behörig är du om du:
Har gått Livsmedelsverkets interna utbildning till livsmedelskontrollant.
Är utbildad veterinär, men saknar svensk veterinärlegitimation.
Har läst årskurs 3 på den svenska veterinärutbildningen med godkänt i kursen för livsmedelssäkerhet.
För rollen krävs att du har så goda kunskaper i svenska i tal och skrift, att du utifrån en skriftlig instruktion kan förstå och utföra arbetsmoment. Du behöver också förstå och göra dig förstådd på engelska. Därutöver behöver du ha en förmåga att kunna ta snabba beslut. B-körkort är krav för tjänsten. Erfarenhet från arbete som slaktare är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som person ska du vara punktlig, effektiv och kunna följa instruktioner. Du är kommunikativ och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet och lär dig därtill gärna mer av dina kollegor. God samarbetsförmåga är ett krav för tjänsten, eftersom det är tillsammans med ditt team som du lyckas och utvecklas. Du har även lätt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Sista ansökningsdag är 2026-05-31. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/ledigajobb.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta teamchef Anders Ericsson. Representant för Saco-S är Amar Ajwad och för ST Ronny Holmqvist. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Mer information om tjänsten
Placeringsort: Dalsjöfors
Anställningsform: Vikariat, heltid, till och med maj 2027.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för Livsmedelskontroll/Enheten för livsmedelskontroll i Mellersta Sverige
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.
Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll. Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 DALSJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9891628