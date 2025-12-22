Livsmedelsinspektör, vikariat
2025-12-22
Vi tillhör miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 40 medarbetare med bland annat stadsplanering, bygglov, kartframställning, miljöfrågor, hälsoskydd, livsmedelskontroll och bostadsanpassning. Här samlas stor kompetens och många yrkeskategorier vilket ger en arbetsmiljö med mycket utbyte och lärande.
Hos oss får du en god arbetsmiljö, möjlighet att ta ansvar och utvecklas. Du tar dig enkelt runt på ön till fots, med elcykel eller i stadens hybridbilar. Här möter du småstadskänsla bara 15 minuter från Stockholms central.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi i livsmedelsgruppen behöver förstärkning under ett år då en av våra livsmedelsinspektörer ska gå på föräldraledighet. Som livsmedelsinspektör hos oss kommer du att:
* Utföra planerade kontroller av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund.
* Skriva rapporter, följa upp och planera tillsyn.
* Utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar.
* Ge råd och information till livsmedelsföretagare och allmänheten.
Hos oss får du möjlighet till eget ansvarsområde eller fördjupning utifrån dina intressen. Arbetet sker både i grupp och självständigt och vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med bred expertkunskap. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har högskoleutbildning med inriktning mot livsmedel, exempelvis livsmedelsagronom eller annan likvärdig utbildning. Om du har erfarenhet av kommunal livsmedelskontroll så är det meriterande. God svenska i tal och skrift är ett krav och engelska är önskvärt. Vidare har du god datorvana och det kan underlätta i tjänsten om du har körkort, men det är inget krav.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är engagerad, nyfiken och vill vara med och bidra till att vi når våra mål. Du är serviceinriktad och du måste fungera väl både som myndighetsperson och rådgivare till allmänhet och företag. I myndighetsrollen har du som person en förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och ta beslut.
Vidare är du självgående, trygg i din yrkesroll, lösningsorienterad samt har en god samarbetsförmåga. Vi arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik som ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge bästa service till Lidingöborna.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning.
Tjänsten är ett vikariat till 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du




Lidingö Stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Bitr. miljöchef
Lena Hellson lena.hellson@lidingo.se 0730793330
