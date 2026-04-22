Livsmedelsinspektör till Bräcke och Ånge
2026-04-22
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Bräcke kommun och Ånge kommun har en gemensam nämnd för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun för nämnden och tillhörande förvaltning. Förvaltningen består i dagsläget av 17 medarbetare och har kontor i både Bräcke och Ånge.
Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning för arbete primärt inom Livsmedelslagstiftningen inklusive dricksvatten. I arbetet ingår att handlägga ärenden och att utöva tillsyn. Även rådgivning och information till verksamheter och allmänhet samt att bereda ärenden till nämnd ingår i tjänsten.
Uppdraget kan även komma att innefatta viss tillsyn gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, rökfria miljöer och receptfria läkemedel.
Du kommer ingå i en grupp med Livsmedelsinspektörer och alkohol- och tobakshandläggare. Varje medarbetare har sin specialistkompetens, samtidigt sätter vi stort värde på förmågan, viljan och engagemanget att samarbeta över alla verksamhetsgränser inom förvaltningen.
Du arbetar självständigt och planerar, genomför och följer upp arbetsuppgifterna. Du samverkar dessutom över förvaltnings- och avdelningsgränser samt med andra myndigheter.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och goda möjligheter till kompetensutveckling finns.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande inspektörstjänst med många utåtriktade kontakter.
Arbetstiden är företrädesvis dagtid, men helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma i samband med tillsyn.
Placeringsort Bräcke eller Ånge.
Möjlighet finns till att jobba delvis på distans när verksamheten tillåter.
Flextidsavtal finns.
Möjlighet till semesterväxling finns.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, exempelvis kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsingenjör eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av livsmedelstillsyn i kommunal verksamhet eller annan myndighetsutövning
Du innehar körkort för personbil och meriterande är om du har goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet från verksamhetssystemet Ecos 2.
Som person är du initiativtagande och sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är initiativrik, har en förmåga att driva arbetet framåt och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Du är noggrann, strukturerad, självständig och ansvarstagande med förmåga att prioritera. Du känner dig bekväm med myndighetsutövning så att du kan ställa krav, fatta beslut och ha en god dialog med verksamhetsutövare.
Arbetet är i stor utsträckning utåtriktat både via e-post, telefon och personliga möten vilket kräver att du kan uttrycka dig enkelt och korrekt på svenska i tal och skrift. Du har förmåga att möta många olika typer av människor med olika behov på ett professionellt och respektfullt sätt och ser god service som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp.
På Ånge kommuns hemsida www.ange.se
kan du läsa mer om att bo och jobba i Ånge kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-2-BoM".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Bygg & Miljö
Peppe Liljefjäll peppe.liljefjall@bracke.se 0693-162 00 Jobbnummer
9869838