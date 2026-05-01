Livsmedelsinspektör
2026-05-01
Vi välkomnar till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet ska märkas hos våra invånare.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar bl.a. miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, geodata samt kommunens bilpool. Vi är idag ca 25 personer som samsas i gemensamma lokaler, vilket förenklar i samarbetet med gemensamma frågor.
Miljö- och Byggenheten består idag av en miljö- och byggchef, sex miljöinspektörer och en livsmedelsinspektör samt fyra handläggare på bygg. Nu söker vi en ny livsmedelsinspektör till vårt team.
Arbetsuppgifter
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Livsmedelsinspektör.
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete inom livsmedelskontroll, vilket omfattar planering, genomförande och uppföljning av kontroll samt handläggning av inkommande ärenden. I rollen är det viktigt att kunna kommunicera tydligt och korrekt, både muntligt och i skriftliga rapporter/beslut, och att göra det på ett sätt som är lätt att förstå och följer gällande regelverk.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskydd med inriktning mot livsmedel, eller annan likvärdig utbildning.
* Dokumenterad erfarenhet av livsmedelskontroll och myndighetsutövning.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* God datorvana.
* Bkörkort.
* Förmåga att arbeta självständigt, planera och prioritera ditt arbete samt driva ärenden framåt.
* Trygghet i myndighetsrollen och förmåga att ge ett sakligt, professionellt och serviceinriktat bemötande.
Meriterande:
* Utbildning eller erfarenhet av arbete enligt miljöbalken.
* Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Vision.
För rollen söker vi dig som:
* Har god samarbetsförmåga och bidrar positivt till gruppdynamiken.
* Är engagerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
* Har lätt för att skapa förtroende genom ett sakligt, tydligt och empatiskt bemötande.
* Trivs med att arbeta med människor och har ett genuint intresse för att ge service till medborgare och verksamhetsutövare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur de skulle bidra till gruppdynamiken.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MOS 8/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Kontakt
Vision
Hassan Jafari 0225-34000 Jobbnummer
9887009