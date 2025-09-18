Livsmedelsinspektör
Göteborgs kommun / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för en säker livsmedelshantering i Göteborgs Stad? Vårt uppdrag är att skapa dessa förutsättningar och vi söker nu fler livsmedelsinspektörer till vårt team med erfarna och engagerade medarbetare. Vi tror på ett nyfiket och reflekterande arbetssätt, där vi lär oss av varandra och arbetar tillsammans.
Vi söker dig som med kunskap, erfarenhet, engagemang och vilja som bidrar till livsmedelskontrollens gemensamma framgång och resultat. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Livsmedelskontrollen är en del av miljöförvaltningen och på avdelningen arbetar ca 60 personer, varav ca 30 som livsmedelsinspektörer fördelade på två enheter. Som livsmedelsinspektör har du ett omfattande och varierat uppdrag där du kontrollerar de livsmedelsverksamheter som finns i kommunen, exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, skolkök samt livsmedelsindustrier. Vi har cirka 5000 verksamheter i vårt register. Vårt uppdrag är att kontrollera att verksamheterna följer kraven i livsmedelslagstiftningen och producerar säkra livsmedel. Om vi hittar brister ställer vi som myndighet krav så att dessa åtgärdas. Vi arbetar också med inkomna klagomål som rör livsmedelshantering, utreder misstänkta matförgiftningar, undersöker misstänkt livsmedelsfusk och besvarar frågor från allmänheten.
Du arbetar både på egen hand med stort eget ansvar och i team. Utifrån avdelningens verksamhetsmål har du frihet i hur du planerar ditt arbete. Tillsammans utvecklar vi livsmedelskontrollen så den gör så stor nytta som möjligt för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och näringsliv. Hos oss är du en representant för en modern myndighet med ett tydligt kundfokus där vi är lyhörda och förändringsorienterade utifrån samhällets och företagens behov och förväntningar. God kommunikation och rättssäkerhet är viktiga byggstenar i vårt arbete.
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning med inriktning livsmedel eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från arbete i livsmedelsbranschen är meriterande.
Du behöver ha körkort då resor i tjänsten förekommer.
Vi ser gärna att du:
• har god kunskap om och erfarenhet av arbetsområdet och livsmedelslagstiftningen,
• arbetar systematiskt och strukturerat samt har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag,
• trivs med att ingå i ett arbetslag men också har förmåga att arbeta självständigt,
• har lätt för att samarbeta, är utåtriktad, lyhörd, positiv och har ett gott bemötande,
• förstår det gemensamma uppdraget samt agerar utifrån det och bidrar till helheten,
• tycker om att möta människor och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation,
• arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer
• kan uttrycka dig väl och lättförståeligt i tal och skrift
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande rekryteringar så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi har också behov av en eller flera tidsbegränsade anställningar, vikariat.
Om du går vidare till intervju på plats så vill vi att du tar med dig kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helen Eriksson 031-368 37 56 Jobbnummer
9516114