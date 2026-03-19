Livsmedelsarbetare | Lernia | Falkenberg

2026-03-19
Vi söker nu en noggrann och driven livsmedelsarbetare till ett uppdrag hos en väletablerad aktör inom livsmedelsproduktion. I rollen bidrar du till säker och effektiv produktion genom korrekt hantering av råvaror, produktionsteknik och rengöring enligt gällande rutiner och hygienkrav.
Arbetet bedrivs i en miljö med höga kvalitets- och säkerhetskrav där struktur, noggrannhet och samarbete är centrala för verksamhetens framgång.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Arbetsuppgifterna omfattar att utföra produktionsarbete vid linjer och maskiner, inklusive packning och sortering av produkter. I rollen ingår även att hantera råvaror och ingredienser enligt fastställda recept och kvalitetsrutiner. Arbetet omfattar löpande rengöring och sanering av utrustning och produktionsytor för att säkerställa en hög hygienstandard.
Du genomför kvalitetskontroller och rapporterar eventuella avvikelser enligt gällande riktlinjer. Det är viktigt att följa samtliga säkerhets- och hygienföreskrifter, inklusive regler för arbetsklädsel och personlig hygien.
Arbetet sker i nära samarbete med produktionsteamet för att nå uppsatta produktionsmål och bidra till ständiga förbättringar. Alla utförda moment dokumenteras enligt gällande rutiner.
Om dig
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten, med ett starkt fokus på att leverera arbete av hög standard. Du är noggrann och ordningsam och trivs i en miljö där struktur och precision är viktiga delar av vardagen.
Som person är du samarbetsvillig och kommunikativ, och du bidrar till ett positivt klimat där teamet arbetar effektivt tillsammans. Du är även flexibel och lösningsorienterad och kan snabbt anpassa dig när produktionen förändras eller tempot skiftar.
Rollen passar dig som är fysiskt uthållig och van vid stående och rörligt arbete under längre perioder.
Formell kompetens
Erfarenhet av arbete inom livsmedelsindustri eller liknande produktionsmiljö
Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner noggrant
B-körkort är meriterande beroende på uppdrag
Goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska, i tal och skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och stöttar din utveckling i yrkesrollen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
