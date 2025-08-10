Litet kök på liten förskola/enkel städning
Förskolan Tärningen HB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2025-08-10
Visa alla jobb hos Förskolan Tärningen HB i Uppsala
Hej!
Vi behöver någon som kan hjälpa oss på vår lilla förskola.
Förskolan ligger i Sävja 3, nära till vackra Lunsenskogen. Bra bussförbindelser.
Vi har max 10 barn på vår förskola.
Du måste ha erfarenhet av barn, egna eller arbete.
Lunchen/maten kommer levererad/färdiglagad från Happy Food i Uppsala.
Maten ska värmas och förbereda grönsaker.
Göra fint/hålla undan/städa köket och återställning av matplats.
Enkel städning av vår förskola beroende antal timmar/dagar.
Du måste tycka om barn och ibland rycka i barngruppen, inne och/eller ute beroende på vårt behov.
Tveka inte att höra av dig med frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: info@forskolantarningen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök på Tärningen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Tärningen HB
Blekingev 10 (visa karta
)
757 58 UPPSALA Arbetsplats
Förskolan Tärningen Kontakt
Liten barngrupp
Eva Wessel info@forskolantarningen.se 0727421082 Jobbnummer
9451538