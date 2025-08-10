Litet kök på liten förskola/enkel städning

Förskolan Tärningen HB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala
2025-08-10


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Förskolan Tärningen HB i Uppsala

Hej!
Vi behöver någon som kan hjälpa oss på vår lilla förskola.
Förskolan ligger i Sävja 3, nära till vackra Lunsenskogen. Bra bussförbindelser.
Vi har max 10 barn på vår förskola.
Du måste ha erfarenhet av barn, egna eller arbete.
Lunchen/maten kommer levererad/färdiglagad från Happy Food i Uppsala.
Maten ska värmas och förbereda grönsaker.
Göra fint/hålla undan/städa köket och återställning av matplats.
Enkel städning av vår förskola beroende antal timmar/dagar.
Du måste tycka om barn och ibland rycka i barngruppen, inne och/eller ute beroende på vårt behov.
Tveka inte att höra av dig med frågor om tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: info@forskolantarningen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök på Tärningen".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Förskolan Tärningen HB
Blekingev 10 (visa karta)
757 58  UPPSALA

Arbetsplats
Förskolan Tärningen

Kontakt
Liten barngrupp
Eva Wessel
info@forskolantarningen.se
0727421082

Jobbnummer
9451538


         

Prenumerera på jobb från Förskolan Tärningen HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Förskolan Tärningen HB: