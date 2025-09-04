Liten fast tjänst Personlig Assistent centralt i Kalmar
2025-09-04
Vi söker på vår kunds begäran en tjej till vårat team!Du kommer att arbeta hos vår ca 20-åriga kund som bor i Kalmar. Har du erfarenhet av vård och omsorg är det ett plus men det viktigaste är att du har rätt inställning och vill lära dig allt om vår kund.Du är social och en glädjespridare som gillar fart och fläkt då vår kund är aktiv och du gillar att vara ute.Vår kund behöver ha hjälp med allt i sin vardag och du har en kollega när du arbetar då kunden har dubbelassistans. Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Dag, kväll, helg
Tillträde: Enl önskemål men senast 8/10
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20250930
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Katarina Weiman tel 010-1303157 eller mail katarina.weiman@frosunda.org
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Katarina Weiman katarina.weiman@frosunda.se 010-1303157 Jobbnummer
9492543