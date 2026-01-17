List Researcher Sökes För Vikariat Till Sifu!
Är du en marknadsstudent som älskar research och vill ha en roll där ditt eget driv och din analysförmåga verkligen gör skillnad? Vi söker nu en efterträdare till vår duktiga konsult som ska på utbytestermin. Här får du chansen att stötta SIFUs marknadsteam i ett fartfyllt och lärorikt vikariat fram till maj.
OM TJÄNSTEN
SIFUs marknadsteam består av fyra personer som arbetar digitalt med att nå ut till rätt målgrupper. För att optimera deras arbete behöver databasen ständigt förstärkas med relevanta beslutsfattare.
Vi letar efter dig som inte bara "kör på", utan som faktiskt tänker efter och kommer med egna förslag på hur vi kan arbeta smartare. Din föregångare har satt ribban högt genom att vara en person som tar egna initiativ och är en naturlig "framåtperson" - och det är precis den energin vi söker nu. Vi värdesätter att du tänker själv och föreslår förbättringar i hur arbetet görs sett till hur ni identifierar och når olika målgrupper.
Uppdraget är ett vikariat på ca 50% (upp till 20 h/vecka) med start omgående och sträcker sig fram till maj.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som List Researcher är du motorn i vårt insamlingsarbete. Du förväntas arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för att:
• Göra research kring nya och befintliga målgrupper inom företag och offentlig verksamhet.
• Identifiera och samla in kontaktuppgifter till relevanta beslutsfattare.
• Kontakta beslutsfattare och specialister för att verifiera och komplettera information.
• Dokumentera insamlad information och processer
• Strukturera och uppdatera databasen med hög precision.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student inom marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller motsvarande.
• Har ett genuint intresse för research, analys och B2B-affärer.
• Är kommunikativ och trivs med att använda telefonen som verktyg.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten & självgående
• Social & prestigelös
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SIFU är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Deras verksamhet syftar till att förbättra näringslivets konkurrenskraft, samhällets välstånd och människors livskvalitet. Deras vision är att vara det självklara valet för ökad kompetensutveckling.
Läs mer om SIFU här. Ersättning
