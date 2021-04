Linuxutvecklare - ÅF Pöyry AB - Datajobb i Malmö

ÅF Pöyry AB / Datajobb / Malmö2021-04-12Om jobbetAtt arbeta som konsult på AFRY innebär att du kommer vara med och påverka framtidens embedded-mjukvara. I nära samråd med din närmsta chef, diskuterar du vilka tillgängliga uppdrag hos våra kunder som passar dig bäst utifrån din erfarenhet och kunskap samt din önskan om utveckling och utmaning.Att arbeta hos oss på AFRY innebär en chans att jobba för ledande teknikföretag utan att behöva byta arbetsgivare. Våra kunder är regionens mest spännande företag och de utvecklar framtidens produkter och system, så vi törs lova att du som konsult hos oss själv kommer utvecklas samtidigt som du är med och bidrar.Vem är du?Vi söker dig som har:minst några års arbetslivserfarenhet inom embedded-utvecklingmycket goda kunskaper i embedded mjukvaruutveckling i C / C++jobbat i Linux kernel space och/eller user spaceerfarenhet av realtidsprogrammering, tidskritiska system samt komplexa mjukvarusystem, Open Source miljö, licenser och communitiesen ingenjörsexamenAll Embedded-relaterad utbildning efter din ingenjörsexamen, liksom erfarenhet av IoT-projekt, är meriterande.Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Vi erbjuderHos oss på AFRY kommer du få en trygg anställning, drygt 17 000 kollegor, utspridda i 50 länder, som är riktigt duktiga inom sina specialistområden och vår förhoppning är att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig. Vi hoppas att du vill bli en del av vår strävan att skapa ett hållbart samhälle genom att utveckla innovativa teknik- och designlösningar. När det kommer till kritan så börjar det med dig, en person som vill göra skillnad.AFRY, som är ett stort och etablerat företag med lokala förankringar, erbjuder dig som anställd stabilitet, samtidigt som vi är snabbfotade och flexibla i att anamma nya tankesätt och idéer. AFRY har blivit rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer, vilket vi är otroligt stolta över.På AFRY är många passionerade även på fritiden och det vill vi gärna stödja. Vi tror nämligen att om du har roligt i livet presterar du bättre. Vi har därför till exempel stugor du kan hyra och många olika aktiviteter och sociala evenemang via vår AFRY-klubb du kan delta i om du vill. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privatliv och arbete. Vi vill få våra medarbetare att trivas och utvecklas på sin arbetsplats genom tydliga kompetensutvecklingsprogram som anpassas efter dig.2021-04-12AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16ÅF Pöyry AB5686127