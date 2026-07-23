Linuxtekniker till Regeringskansliet
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2026-07-23
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Sektionen Datacenter och plattformar, Digitaliseringsavdelningen
Regeringskansliet befinner sig i en spännande digital förnyelse där vi utvecklar och moderniserar våra tekniska plattformar för att möta framtidens behov. Nu söker vi en eller flera engagerade Linuxtekniker som vill vara med på resan och bidra med sin kompetens i en verksamhet med höga ambitioner och stort samhällsvärde. Hos oss får du arbeta med drift, utveckling och förvaltning av en avancerad Linuxmiljö i händelsernas centrum, där din insats är viktig och gör skillnad varje dag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som IT-tekniker på sektionen Datacenter och plattformar ingår du i ett team som har ansvar för drift, förvaltning och utveckling av en global och komplex IT-miljö med högt ställda kontinuitets- och säkerhetskrav. Teamets, och även ditt, ansvar omfattar servervirtualiseringsplattformen, lagring, backup, windowsserver drift, underhåll och utveckling av Linuxservermiljön.
Regeringskansliet står inför en spännande framtid med en framåtlutad digitaliseringsstrategi, vilket innebär att vi utvecklar våra arbetssätt för att möta digitaliseringen. Det ställer krav på robusta och säkra lösningar med hög tillgänglighet.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/
Om rollen
I din roll ingår även att arbeta med förbättringsåtgärder och utveckling inom området och att hålla dig uppdaterad på teknikområdet genom omvärldsbevakning. Du kommer arbeta i projekt där du deltar både som teknisk rådgivare samt som utförare. Du kommer tillsammans med dina kollegor i teamet säkerställa en god drift och nyutveckling av de förmågor som övriga tekniska team behöver för att leverera ett modernt IT-stöd. Det innebär bland annat att dokumentera lösningar och ta fram nya rutiner, implementera och vidareutveckla nya lösningar, till exempel inom automation.Publiceringsdatum2026-07-23Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område.
Arbetslivserfarenhet av drift, underhåll och installation av Linuxbaserad serverinfrastruktur i virtualiserade och fysiska datacenter/miljöer.
Arbetslivserfarenhet av Linux, exempelvis: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Debian, Ubuntu
Arbetslivserfarenhet av säkerhetshärdning av Linuxmiljöer.
Arbetslivserfarenhet av automation och konfigurationshantering, exempelvis: Ansible, Puppet, Terraform, Chef eller motsvarande verktyg.
Arbetslivserfarenhet av övervakningssystem, exempelvis Zabbix
God erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av analysarbete och proaktiv felsökning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Gitops /Devops
Backup lösningar
Containerteknik samt orkestrering
Cloudmiljöer
Eposthantering i linuxmiljö
Windows Server
Lagringslösningar
Databaser som exempelvis mySQL/postgres
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Din problemlösande och analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer och hitta välavvägda lösningar. Du har en prestigelös inställning och samarbetar gärna med andra för att nå bästa möjliga resultat. Du tar ansvar, visar initiativ och anpassar dig när behoven skiftar – alltid med fokus på att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten och våra erbjudanden, vänligen kontakta Anton Berglie, sektionschef för Datacenter och plattformar. Våra fackliga representanter är Johan Strokirk (Saco) och Jan Wahlström (ST). Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefonnummer 08-405 10 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10010175