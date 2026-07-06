Linux-tekniker AWS/Azure
NXT Interim Göteborg AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vi söker för vår kunds räkning en självgående teknisk konsult med gedigen erfarenhet av Linuxbaserade klientmiljöer. Du kommer att arbeta i en modern hybrid IT-miljö där klient, infrastruktur, moln och säkerhet möts.
Om uppdraget
Du kommer bland annat att:
Förvalta och vidareutveckla Linuxbaserade klientlösningar
Arbeta med konfiguration, felsökning och livscykelhantering
Automatisera och standardisera Linuxmiljön
Arbeta med Linuxrelaterade lösningar och beroenden i Azure och AWS
Säkerställa att lösningar följer tekniska riktlinjer och säkerhetskrav
Dokumentera lösningar och samarbeta med team inom cloud, infrastruktur och säkerhet
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av Linux, exempelvis Ubuntu, Red Hat eller Debian
Praktisk erfarenhet av Linuxbaserade klientmiljöer
Erfarenhet av konfiguration, felsökning och livscykelhantering
Erfarenhet av scripting och automation, exempelvis Bash eller Python
Kunskap om Azure och AWS
Grundläggande förståelse för IT-säkerhet i Linux- och molnmiljöer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes, endpoint management för Linux samt identitets- och säkerhetslösningar i Azure eller AWS.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Managing Director - Recruiter - Partner
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se +46766226761 Jobbnummer
9993795