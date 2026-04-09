Linux Tekniker
NXT Interim Göteborg AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Göteborg AB i Göteborg
, Borås
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, stabilitet och innovation står i fokus? Vi söker nu en LINUX tekniker som vill vara med och utveckla och förvalta kritiska IT-tjänster i en verksamhet med höga krav och stort samhällsvärde.
Om rollen
Som LINUX tekniker blir du en viktig del av ett team som ansvarar för drift, support och vidareutveckling av tekniska plattformar. Du arbetar i en miljö där tillgänglighet och säkerhet är avgörande, och där du får möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt, system och processer.
Du har en central roll i leveransen av IT-tjänster och arbetar både operativt och utvecklingsinriktat - från felsökning och installation till automation och förbättringsarbete.
Dina ansvarsområden
• Säkerställa stabil drift och hög tillgänglighet av system och tjänster
• Arbeta med felsökning, support och installationer
• Hantera patchning och uppgraderingar av servermiljöer
• Delta i projekt kopplade till teknikplattformen
• Driva arbete kring standardisering, effektivisering och automation
• Säkerställa att lösningar uppfyller gällande säkerhetskrav
• Bidra aktivt till förbättring och utveckling av tekniska miljöer
Om dig
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera drift, utveckling och säkerhet. Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta tillsammans med andra. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
• Goda kunskaper i scriptspråk som Bash eller Python
• Erfarenhet av arbete i större driftsmiljöer
• Ett starkt säkerhetstänk, särskilt inom automatiserad konfigurationsstyrning
• Förmåga att arbeta strukturerat och serviceinriktat
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande
• Kunskap inom Ansible, Docker eller Kubernetes
• Erfarenhet av systemhärdning
Om uppdraget
Du erbjuds en varierad och utvecklande roll i en verksamhet där IT spelar en avgörande roll. Här får du arbeta med moderna teknologier i en miljö där säkerhet genomsyrar allt - samtidigt som du bidrar till lösningar som gör verklig skillnad.
Tjänsten är placerad i Göteborg och resor inom Sverige kan förekomma. Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), http://nxtinterim.se/
411 01 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Managing Director - Recruiter - Partner
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se +46766226761
9843674