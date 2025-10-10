Linux System Administrator
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Om uppdraget
Infinity IT Consulting AB söker en Linux System Administrator för ett konsultuppdrag hos kund i Stockholm.
Du kommer arbeta med GPU-accelererad Remote Desktop (VDI) för HPC-arbetslaster inom simulering, visualisering och rendering. Rollen innebär design, driftsättning och underhåll av plattformen, med fokus på automation och arkitektur.
Teknikstack: Rocky Linux / RHEL * X11 * Xfce4/GNOME * NICE DCV * EnginFrame * SLURM * Ansible * Git

Arbetsuppgifter
Bygga, driftsätta och underhålla Linux-baserad VDI-infrastruktur
Automatisera processer med Ansible och Infrastructure as Code
Säkerställa prestanda, skalbarhet och säkerhet
Samarbeta med HPC- och infrastrukturteam

Profil
Linux-kunskaper (Rocky Linux / RHEL)
Grundläggande scripting och automation (Bash, Git)
Förståelse för X11, skrivbordsmiljöer och fjärrrendering
HPC-erfarenhet, SLURM, NICE DCV eller EnginFrame är meriterande
Självständig, lösningsorienterad och teamvänlig
Omfattning
Heltid, onsite hos kund i Stockholm
•
Start: enligt överenskommelse
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten.

Så ansöker du
Skicka in ditt CV redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
