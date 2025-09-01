Linnéskolan söker socialpedagog
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje. Vi arbetar med ständig utveckling inom barn- och utbildningssektorn där tillgängliga lärmiljöer är ett utvecklingsområde.
Linnéskolan söker dig som vill vara med och forma morgondagens skola och fritidshem i Eksjö. Linnéskolan är skolan mitt i stan med cirka 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolans centrala läge skapar goda förutsättningar för nyttjande av kommunens utbud gällande kultur, idrott och parker. På skolan arbetar cirka 50 pedagoger och andra nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete. Skolans arbete präglas av samarbetskultur där vi gärna delar med oss till varandra och hjälps åt.
Arbetsuppgifter
Som socialpedagog är du en viktig del av skapandet av en trygg och inkluderande miljö på skolan.
Du finns som stöd för eleverna i deras personliga utveckling, du hjälper dem att hantera utmaningar och bidrar till välmående och skolframgång. Det innebär bland annat att vara mycket ute på skolgården och delta i elevernas aktiviteter för att bygga relationer och för att kunna vara ett socialt stöd. Det innebär också ett nära samarbete med all personal och också med vårdnadshavare.
Tjänsten omfattar arbete med enskilda elever och elever i mindre grupp där du tillsammans med lärare och elevassistent ansvarar för undervisningen. Du kommer var en viktig del av skolans arbete runt trygghet och studiero.
Du kommer samarbeta med pedagoger och vårdnadshavare för att stödja eleverna i att lyckas med sitt lärande och sociala samspel. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är van vid att dokumentera och har goda IT kunskaper. Du har tidigare arbetat på skolor och har erfarenhet av att undervisa. Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta i särskild undervisningsgrupp.
För dig är det naturligt att vara utåtriktad och socialt aktiv i din yrkesroll. Som den relationsskapande person du är, bygger du naturligt relationer i professionella sammanhang.
Som person är du ansvarstagande och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du gillar att vara utomhus.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt i ditt samarbete med andra lärarkategorier på skolan. Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och en har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
För oss är det självklart att vår verksamhet är kvalitativ och grundar sig på god planering för att alla våra elever skall lyckas!
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
