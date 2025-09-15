Linneaskolan söker lärare i spanska
Om jobbet
Linneaskolan söker i första hand dig med lärarlegitimation och med legitimation att undervisa i spanska, har du fler ämnen så är det meriterande.
Arbetet kommer främst handla om att undervisa grupper i åk 6 till åk 9 i spanska.
Tjänsten kommer även innebära att ha delat mentorskap i en klass.
Linneaskolan har from hösten 2025 ca 229 elever, vi är en mindre skolan med en stor vilja att arbeta tillsammans, här är alla elever "våra" elever.
Vi har organiserat oss i ett arbetslag, och elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna för att skapa sig en gemensam bild av elevernas inlärningssituationer samt individuella elevers behov av stöd för att nå målen.
Vi på Linneaskolan har inför hösten 25 valt att minska användandet av skärmar i undervisningen, eleverna har därav inga egna datorer utan får sig tilldelade när läraren planerat för att de ska användas i undervisningen.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
- Undervisning i spanska och eventuellt annat ämne, samt mentorskap och sedvanliga uppgifter som hör till det.
På Linneaskolan arbetar vi alla tillsammans med det som i stunden är behövligt för elevernas välmående samt måluppfyllelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort tålamod samt ser möjligheter och inte hinder, har erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i större grupper av elever, främst i högstadiet.
Mycket meriterande är om du ser skola som en helhet där vi arbetar tillsammans för alla elever.Kvalifikationer
Lärarlegitimation i ämnet spanska på högstadiet, behörighet i fler ämnen är meriterande.
Den personliga lämpligheten för arbetet tas i hög grad i beaktande.
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
