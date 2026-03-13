Linköpings tingsrätt söker sommarnotarie
2026-03-13
Linköpings tingsrätt är en av landets mellanstora domstolar med cirka 70 medarbetare. Vid tingsrätten handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Vår uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar som består av flera rotlar. På varje avdelning finns det en chefsrådman samt domare, handläggare och notarier. Vid tingsrätten finns även en administrativ avdelning som svarar för bl.a. ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri, säkerhetsfrågor, reception och arkiv.
Inför sommaren 2026 söker Linköpings tingsrätt en sommarnotarie för en tidsbegränsad anställning under 6 - 8 veckor.En anställning som sommarnotarie är en fantastisk möjlighet att redan under studierna få prova på arbetet i domstol. Under anställningen får du en inblick i det praktiska arbetet på tingsrätten. Förhoppningsvis väcker vi också ditt intresse för framtida arbete inom Sveriges domstolar.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som sommarnotarie kommer dina arbetsuppgifter till stor del motsvara de arbetsuppgifter som nyanställda tingsnotarier utför vid tingsrätten. Du får se hur praktiskt domstolsarbete går till och du får en allmän träning i rättslig analys och metodik. Du kommer att delta vid förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut, göra rättsutredningar och bereda mål och ärenden. Även andra på tingsrätten förekommande uppgifter kan komma att ingå i tjänsten. Arbetet sker självständigt under handledning av i första hand tingsnotarierna.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på juristprogrammet. För att komma i fråga ska du ha klarat av kurserna i straff- och processrätt vid anställningstillfället, men du ska inte ha avslutat din utbildning före sommaren. Du bör ha goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, analytisk förmåga, god samarbetsförmåga samt att du kan organisera och planera ditt arbete självständigt.Övrig information
Intervjuer tillämpas vanligtvis inte för denna korta anställning utan stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol. Telefonintervju kan dock eventuellt bli aktuellt.
Urvalet kommer att göras så snart som möjligt.
I enlighet med tingsrättens anställningsrutiner kommer registerkontroller att genomföras inför anställning.
Ansökan lämnas in via Visma Recurit. Ansökan med personligt brev, CV, betyg och referenser ska finnas med. Ersättning
