Linköpings tingsrätt söker beredningsjurist
Sveriges Domstolar, Linköpings tingsrätt / Juristjobb / Linköping Visa alla juristjobb i Linköping
2026-07-14
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Linköpings tingsrätt är en av landets mellanstora domstolar med cirka 65 medarbetare. Vid tingsrätten handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Vår uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar som består av flera rotlar. På varje avdelning finns det en chefsrådman samt domare, handläggare och notarier. Vid tingsrätten finns även en administrativ avdelning som svarar för bl.a. ekonomi- och personaladministration, vaktmästeri och reception.
Verksamheten bedrivs i ljusa och trevliga lokaler på Garnisonsområdet i Linköping där vi är samlokaliserade med Förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Linköping.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som beredningsjurist kommer du självständigt och i samråd med domare och domstolshandläggare bereda och handlägga utvalda kategorier av tvistemål, brottmål eller ärenden. I arbetsuppgifterna ingår vidare att lämna förslag till domar och beslut och att sitta med som protokollförare på förhandlingar.
Om du har genomförd notariemeritering kan ytterligare arbetsuppgifter bli aktuella, till exempel självständig beredning med ansvar för att driva tingsrättens arbete inom en viss kategori mål.Kvalifikationer
Du har som lägst en juristexamen. Du har mycket goda juridiska kunskaper och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av juridiskt arbete från allmän domstol eller annan myndighet inom rättsväsendet. Är du notariemeriterad kan det vara meriterande, men är inget krav.
Arbetet kräver mycket gott omdöme, stor noggrannhet, stor ansvarskänsla och mycket god samarbetsförmåga. Du är stresstålig, flexibel och har förmågan att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden.
Din ansökan ska bestå av personligt brev, CV samt examensbevis från de utbildningar du åberopar.
Tillträde enligt överenskommelse.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning upp till ett år (särskild visstidsanställning)
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1Övrig information
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026.
Märk din ansökan med diarienummer TLI 2026/156.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Förmåner och villkor - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber och vänligen med bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TLI 2026/156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 365 (visa karta
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581 03 LINKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Linköpings tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Therese Hass +4613251011 Jobbnummer
10002599