Linköpings GS söker ledare i parkour
2025-12-22
Linköpings Gymnastiksällskap (LGS) söker ledare i parkour vid Vallastadens skola i Linköpings kommun.
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren.
För ledare inom parkour hos LGS är det ett krav att sökande har relevant utbildning och/eller erfarenhet sedan tidigare.
Om du saknar Svenska Gymnastikförbundets parkourkurs bekostar vi din utbildning. I gengäld förbinder du dig att leda minst en grupp per vecka under två terminer.
Terminerna sträcker sig från vecka 36 till 49 på hösten och från vecka 3 till 17 på våren. Föreningen betalar arvode per pass vilket betalas ut terminsvis, dvs. två gånger per år, i samband med terminsslutet.
Det här uppdraget passar dig som: * Älskar träning och vill inspirera andra. * Är engagerad och redo att bidra med din energi under hela terminens längd.
Är du den vi söker? Skicka in en kort ansökan om dig själv till oss på:kansli@lgs-gymnastik.se
Om Linköpings Gymnastiksällskap
Linköpings Gymnastiksällskap (LGS) är en ideell förening med fokus på rörelse för alla genom hela livet. Vi är en inkluderande förening där alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar på ett tryggt och tillgängligt sätt. LGS erbjuder barn- och ungdomsgymnastik, trupp, dans, parkour och gruppträning nära medlemmarnas bostadsområden. Vår vision är att erbjuda rörelseglädje för alla genom hela livet.
