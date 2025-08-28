Linjemontör till region- och stamnät
Gillar du att bygga, skruva och meka? Tycker du att det låter spännande att jobba på riktigt hög höjd? Som Linjemontör hos oss får du möjlighet att göra just detta - samtidigt som du också spenderar din arbetsdag i naturen och med att köra tunga fordon såsom bandvagn, skoter eller sex-hjuling.
Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande entreprenadbolag inom energiområdet och vi utvecklar svensk infrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vill du vara med på resan mot ett fossilfritt liv? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Linjemontör arbetar du med projekt och underhåll - där du antingen bygger stora luftledningar eller underhåller dem. Klättring på riktigt hög höjd är en del av din vardag. Du förflyttar dig med bil mellan jobben och på arbetsstället transporterar du dig själv, kollegor, material och utrustning med hjälp av bandvagn, skoter eller sex-hjuling.
I rollen kommer du att arbeta med ny- och ombyggnation samt underhållsarbete på region- och stamnätet 130-400kV vilket i praktiken innebär;
Utföra arbeten från marken eller på hög höjd antingen genom klättring eller från korg
Arbetsmoment som återkommer är stolpresning, olika typer av montagejobb i stolpar, utdragning av luftledning, utbyte av stolpar med tillbehör samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Resor är en naturlig del av arbetet som Linjemontör, där övernattning är vanligt förekommande och oftast arbetar vi in fredagen genom att jobba längre dagar måndag-torsdag. Vi tillämpar hemstationering vilket innebär att du har en servicebil med dig hem och utgår från din bostad. Även beredskap kan komma att ingå.
Som Linjemontör hos oss är du vår viktigaste tillgång för arbetet som utförs i fält. Vi söker dig som gillar att ge service och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du genomför ditt arbete med hög kvalitet samtidigt som du inte glömmer bort affärsmässigheten. Du trivs med att vara en del av ett arbetslag och har ett positivt förhållningssätt. Men viktigast av allt är att du, precis som oss, alltid sätter säkerheten först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial praktisk utbildning från till exempel fordon-, el-, teknik- eller byggprogrammet, eller annat relevant område
B-körkort är ett krav, BE ser vi som ett plus
Goda kunskaper i svenska språket
Arbetslivserfarenhet inom fordon, el-, elkraft- eller bygg ser vi som ett plus
Ytterligare information
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Vill du veta mer om oss på Vattenfall Services? Se filmen "Vi är Vattenfall Services" här
Placeringsort
Vi söker nya medarbetare över stora delar av Sverige. För denna tjänst kommer du vara hemstationerad. Exempel på orter där vi söker nya medarbetare: Arvidsjaur, Gällivare, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Storuman, Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle, Uppsala, Norrköping, Stockholm, Västerås, Avesta, Örebro, Ludvika, Falun, Borlänge, Mora, Motala, Jönköping, Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Växjö, Varberg Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Martin Sandin på martin.sandin@vattenfall.com
. För mer information kring rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling på johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Om företaget
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
