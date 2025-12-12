Linjechef till elektronikföretag i Göteborg!
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du ta en nyckelroll i en tillverkande elektronikproduktion och leda ett team i en dynamisk miljö? Nu söker vi en erfaren linjechef till ett konsultuppdrag i Göteborg. I denna roll får du möjlighet att ta ansvar för den dagliga driften, säkerställa produktionsflöden och bidra till en verksamhet med hög kvalitet och precision.
Start: Omgående
Slut: Juni 2026
Ort: Göteborg
Om uppdraget
Som linjechef ansvarar du för att leda och fördela arbetet på produktionslinjen. Du är den naturliga kontaktvägen mellan operatörerna och ledningen och ser till att vardagen fungerar. Rollen innebär att hantera avbrott och problem, följa upp mål och skapa struktur i en lågvolymsproduktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda och coacha operatörer i det dagliga arbetet
* Säkerställa att produktionen följer uppsatta mål för kvalitet och effektivitet
* Hantera avbrott och problem samt vara tillgänglig för teamet
* Arbeta med förbättringar och skapa ordning i produktionsflödet
* Aktivt arbeta för en säker arbetsmiljö och ta ansvar för att rutiner och riktlinjer följs.
* Följa upp och ansvara för avdelningens ekonomiska resultat och resursanvändning, samt ingå i ledningsgruppen.
Vem är du?
För att passa i rollen uppfyller du följande krav:
* Tidigare erfarenhet som chef inom tillverkande industri
* Förståelse för produktionsflöden och processer
* Flytande svenska i tal och skrift
* Examen från Universitet eller liknande bakgrund eller relevant arbetslivserfarenhet.
Meriterande:
* Erfarenhet av elektronikproduktion
* Erfarenhet av lågvolymsproduktion Publiceringsdatum2025-12-12Dina personliga egenskaper
Du är trygg, stabil och tydlig i din kommunikation. Du har förmågan att ställa krav och förklara varför, samtidigt som du är lyhörd och har en ödmjuk inställning. Du skapar förtroende genom ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt och motiveras av att leda människor mot gemensamma mål.
Om verksamheten
Du kommer att arbeta i en tillverkande elektronikproduktion med fokus på kvalitet och precision. Här får du möjlighet att bidra till en växande verksamhet och skapa struktur i en dynamisk miljö.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med placering i Göteborg, med start omgående fram till till juni 2026.
Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells och arbeta som uthyrd konsult hos vår kund. Om du är intresserad av rollen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom ansökningarna löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att registrera ditt CV och skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Albina Blakqori via e-post: Albina.Blakqori@jeffersonwells.se
.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "99e727f6-a484-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Anna-Maria Bernin Anna-Maria.Bernin@jeffersonwells.se Jobbnummer
9641970