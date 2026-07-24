Line/Business Controller till globalt läkemedelsbolag
Academic Work Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
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Vi söker en driven Line Controller / Business Controller med cirka 5 års erfarenhet till ett internationellt och snabbväxande biofarmaceutiskt bolag. Detta är en perfekt möjlighet för dig som är redo för ett naturligt nästa steg i karriären, där du får kombinera operativ linjecontrolling med Finance Business Partnering i en komplex, global organisation.
Vi utvärderar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vår kund söker en engagerad Line Controller för en central och affärsnära roll inom Research, Development and Medical Affairs (RDMA). Organisationen förvaltar en årlig budget på flera miljarder kronor, fördelad mellan projektaktiviteter och den löpande linjeorganisationen, bestående av cirka 200 anställda och 100 kostnadsställen över Europa, USA och Japan.
Du erbjuds
Ett naturligt karriärsteg: En roll där du får fullt ägarskap över dina ansvarsområden och utrymme att växa i en global biofarmaceutisk miljö.
Ett starkt internationellt nätverk: Nära samarbete med globala funktionschefer, internationella co-controllers och ett erfaret ekonomiteam.
Strategisk och operativ bredd: En mycket varierad roll där du rör dig sömlöst mellan prognosdiskussioner med funktionschefer och praktisk Excel-analys, kostnadsställeuppföljning och bokslutsarbete.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Agera finansiell affärspartner till funktionschefer och seniora intressenter inom RDMA.
Utveckla en djup förståelse för affärsplaner, prioriteringar, resursbehov och kostnadsdrivare.
Konstruktivt utmana budgetägares antaganden och planer, samt bidra till att identifiera praktiska lösningar som balanserar vetenskapliga behov med tillgängliga resurser.
Driva de fyra årliga planerings- och prognoscyklerna, inklusive budgetprocessen.
Koordinera och kvalitetssäkra finansiellt underlag från ett stort antal kostnadsställen och affärsområden.
Följa upp faktiskt utfall mot budget/prognos och analysera bakomliggande orsaker till avvikelser.
Identifiera finansiella risker och möjligheter samt förklara deras påverkan på helårsprognosen.
Ta ansvar för relevanta månads- och kvartalsbokslutsaktiviteter (periodiseringar, omföringar och stängningsdokumentation).
Samarbeta med redovisning, Business Controllers, System Controllers och den bredare globala ekonomiorganisationen för att förbättra processer och transparens.
Vi söker dig som
Har cirka 4–6 års erfarenhet inom Business Controlling, Line Controlling eller Finance Business Partnering.
Har erfarenhet av budgetering, prognosarbete, finansiell planering och resultatstyrning.
Har god förståelse för månadsbokslut, periodiseringar och andra redovisningsrelaterade controllingaktiviteter.
Besitter stark analytisk förmåga och avancerade kunskaper i Excel.
Är flytande i engelska och har goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har
Är flytande i svenska.
Har erfarenhet från Life Science, läkemedelsindustrin, forskning eller andra kunskapsintensiva branscher.
Har erfarenhet av R&D-controlling (forskning och utveckling).
Har erfarenhet av att ge finansiellt stöd och vägledning till team eller organisationer som arbetar med kliniska studier.
Har erfarenhet av stora affärssystem (ERP), finansiella rapporteringsverktyg eller digital/AI-stödd automatisering inom ekonomi.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad
Proaktiv
Drivande
Kommunikativ lagspelare
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5C3EQL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Kopparlundsvägen 12 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10010656