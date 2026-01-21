Lindeskolan söker yrkeslärare till Industritekniska programmet
2026-01-21
Lindeskolan söker en yrkeslärare till Industritekniska programmet med inriktning mot driftsäkerhet och underhåll.
Lindeskolan, Lindesbergs gymnasium, erbjuder ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Totalt finns ca 900 elever som är fördelade på 11 nationella program och olika IM-program. Skolans idrottscollege tillhandahåller goda förutsättningar för både elitsatsningar på idrottssidan och möjligheter till effektiva studier på samtliga nationella program.
Lindeskolan har hög andel behöriga lärare i alla ämnen. Personalen är uppdelad i olika arbetslag kopplade till de olika programmen på skolan. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet och har ett väl fungerande elevhälsoteam, där alla professioner finns representerade.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Lindeskolan, Lindesbergs gymnasium, ska från hösten 2026 åter starta Industritekniska programmet med inriktning driftsäkerhet och underhåll. Tjänsten innebär under våren 2026 att bygga upp programmets innehåll tillsammans med kollegor från Masugnens vuxenutbildning, el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet. Undervisning inom yrkeskurser från och med höstterminen 2026.Kvalifikationer
Lärarbehörighet, meriterande med lärarlegitimation. Erfarenhet av pedagogiskt arbete eller annan lämplig bakgrund. Meriterande med bakgrund från industrin. Med hänsyn till de sökandes kvalifikationer och/eller önskemål kan det vara möjlighet att utforma tjänstens innehåll. Goda IT kunskaper, främst inom Windows och Officepaketet.
Goda kunskaper från branschen, gärna med erfarenheter inom driftsäkerhet och underhåll.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi kommer att genomföra intervjuer snarast möjligt under rekryteringsperioden, så lämna gärna in din ansökan före sista ansökningsdatum.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Gymnasiet Kontakt
Rektor
Andreas Blom andreas.blom@lindesberg.se 0581-813 91 Jobbnummer
9695827