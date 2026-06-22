Lindboskolan söker elevhälsocoach/socialpedagog
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Hallstahammar Visa alla speciallärarjobb i Hallstahammar
2026-06-22
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Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan som är inrymd i rustade lokaler och har drygt 450 elever fördelade på tre paralleller. Vi är ca 60-65 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge våra elever bästa möjliga skolgång. För oss är det kvalitet i verksamheten och samarbetet med hemmet viktigt föratt stötta eleverna på deras kunskapsresa genom livet. Personalen har elevernas bästa för ögonen i både planerandet och genomförandet av verksamheten.
Skolan har hög lärarbehörighet och ett väl utbyggt elevhälsoteam med tre speciallärare/specialpedagoger, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Här blir alla elever sedda tack vare god samverkan inom skolan och med vårdnadshavare och externa aktörer.
Vårt mål är att Lindboskolan ska vara en trygg och inspirerande plats där kunskap står i centrum och varje elev ges möjlighet att utvecklas, lyckas och bli sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
Nu har du chansen att bli en del av Lindboskolan en skola där eleven alltid står i centrum. Vi söker dig som vill bidra till att alla elever får möjlighet att lyckas och utvecklas. Inför kommande läsår söker vi en engagerad medarbetare som vill arbeta inom grundskolans verksamhet.Om tjänsten
Som en del av skolans trygghetsteam arbetar du nära eleverna under hela skoldagen och stöttar dem i olika situationer. Tillsammans med skolans kurator planerar och genomför du främjande och förebyggande insatser som stärker elevernas sociala utveckling och välmående.
Du samarbetar med skolans olika professioner, elevhälsoteamet och skolledningen för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du bidrar aktivt till en trygg, inkluderande och positiv skolmiljö.
I tjänsten ingår även arbete på morgonfritids samt ansvar för att stödja elevernas sociala utveckling inom skolans samordnade stödinsatser. Vår skolgård och utemiljö erbjuder goda möjligheter till rörelse, lek och aktivitet.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och ta ansvar för en grupp, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team mot gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola.
• Har utbildning som socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning.
• Är trygg i ditt ledarskap och skapar struktur och tydlighet i mötet med elever.
• Har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Bidrar till en god arbetsmiljö genom att följa skolans rutiner och strukturer.
• Är kreativ, initiativrik och har förmåga att anpassa aktiviteter utifrån elevernas behov och intressen.
• Arbetar strukturerat och planerar samt organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, engagerad och lösningsorienterad. Du är flexibel i ditt arbetssätt och ser samarbete som en självklar del av uppdraget. Samtidigt har du förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det.
Hos oss möter du elever med olika förutsättningar och behov. Därför är det viktigt att du har ett inkluderande förhållningssätt och tror på varje elevs möjlighet att utvecklas, lyckas och känna sig betydelsefull.
Denna tjänst är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker fortlöpande.
Utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas innan anställning
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts utifrån erforderliga beslut.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-06-11 .
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333043-2026-59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Therese Hedlund therese.hedlund@edu.hallstahammar.se Jobbnummer
9972203