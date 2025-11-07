Lindbergh i Jönköping söker butikssäljare!
2025-11-07
Till Lindberghs butik i Asecs köpcentrum i Jönköping söker vi nu vår nästa kollega!
Hos oss strävar vi efter att erbjuda våra kunder en service och shoppingupplevelse utöver det vanliga. Med passion för herrmode står försäljning, kundbemötande och starka kundrelationer i fokus - varje dag.
JOBBET:
* Om du tycker om att prata med människor och älskar mötet med kunderna så är det precis dig vi letar efter.
* Du kommer att få en vardag fylld av försäljning och mode.
* Du kommer att få arbeta med goda kollegor, i en informell ton, där vi alla arbetar mot samma mål och stöttar varandra.
* Du får frihet under ansvar och god personalrabatt.
DU KAN ERBJUDA:
* Vi förväntar oss att du som säljare drivs av att skapa resultat genom god kundservice - vid varje arbetspass.
* Erfarenhet från tidigare jobb i butik eller inom branschen är en fördel.
* Vi värdesätter att du har passion för Visual Merchandising.
DIN VARDAG:
En spännande vardag där ditt fokus tillsammans med resten av teamet kommer att vara:
* Att säkerställa att vi tillhandahåller den bästa kundservicen för våra kunder.
* Att säkerställa att butiken är försäljningsklar.
* Att hantera de dagliga uppgifterna i butiken i samråd med dina kollegor.
* Merchandising; städa, optimera och underhålla butiken visuellt utifrån kedjans riktlinjer.
* Rekrytering av kundklubbsmedlemmar.
Tjänsten är en tillsvidareanställningar på 25 t/v med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! I samband med denna rekrytering samarbetar vi med Retail Staffing. Har du frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Julia Stranne.
Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Lindberghs mission är att skapa kläder som är tidlösa och autentiska - kläder av hög kvalitet som den urbana mannen kan använda om och om igen. Med sitt ursprung i Danmark är Lindbergh ett internationellt modevarumärke som är känt för sina detaljerade designer och plagg av hög kvalitet. Med många års erfarenhet inom klädproduktion har Lindbergh snabbt vuxit inom den skandinaviska modeindustrin.
Lindbergh säljs hos över 700 internationella återförsäljare, och utöver 2 Lindbergh-butiker i Danmark och Tyskland finns varumärket även representerat i flera shop-in-shops i varuhus runt om i Europa.
Lindbergh ingår i PWT Group som erbjuder förstklassigt skandinaviskt mode för män. PWT Group driver också över 140 butiker under kedjorna Tøjeksperten i Danmark samt Wagner i Danmark och Sverige.
Fast Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219), http://www.retailstaffing.se Arbetsplats
Retail Staffing Recruiter
Retail Staffing Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailstaffing.se 0706-067646
