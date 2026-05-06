Lindab Profil söker Produktionsledare
2026-05-06
Drivs du av att leda andra och skapa utveckling och resultat? Vi söker dig som är en naturlig ledare och som har förmågan att vara med och växla upp vår verksamhet till nya nivåer. Här får du vara med och bygga ett vinnande team och bidra till Lindabs framgång!
Om företagetI över 60 år har Lindab Profil AB jobbat för ett förenklat och hållbart byggande. Vårt ursprung lever vidare när vi idag förser marknaden med ett brett spektrum av produkter, tjänster och systemlösningar inom takavvattning, tak- och fasadlösningar, fasadkassetter, taksäkerhet, inner- och ytterväggsreglar tillverkade av stål, tunnplåt och aluminium.
Lindab Profil är ett bolag inom Lindabkoncernen med ca 230 anställda och med en omsättning på ca 631 MSEK (2025). Vi har produktion i Förslöv och finns representerade med försäljningskontor från Malmö i söder och till Luleå i norr.
Om tjänstenVi befinner oss mitt i en omfattande förändringsresa, där vi effektiviserar och utvecklar vår produktion. Det är viktigt att du har förmågan och viljan att driva den utvecklingen och att du vill vara med på resan mot att skapa ett vinnande team. Vi erbjuder dig en roll med stort inflytande, där du får vara med och coacha och utveckla anställda och verksamhet mot framgång! Som produktionsledare säkerställer du genom ditt ledarskap utveckling av ditt team och att vi tillverkar högkvalitativa produkter på ett kostnadseffektivt sätt och med hög leveranssäkerhet. Du arbetar i tätt samarbete med övriga funktioner i bolaget och bidrar på så sätt till hela bolagets leverans och utveckling.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:* Skapa ett vinnande team som har förmågan och viljan att utveckla verksamheten.* Leda den dagliga verksamheten för ditt team, daglig styrning, ständiga förbättringar och systematiskt underhåll* Coacha, leda och inspirera dina anställda till att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er* Tillsammans med vårt teknik- och verksamhetsutvecklingsteam ta fram förslag på nya investeringar, samt säkerställa att de investeringar som görs levererar förväntat resultat.* Samverka med marknad och produktutveckling vid utveckling av nya produkter.* Ansvara för arbetsmiljöarbetet i enlighet med gällande arbetsmiljöfördelning, där du arbetar med nollvision för olyckor och arbetsskador samt verkar för att minska verksamhetens yttre miljöpåverkan.
Din bakgrundDu har en gymnasial utbildning i grunden, utbildning på högre nivå inom lager, logistik eller produktionsteknik är meriterande. Du är en erfaren ledare med stor vana att coacha och driva ett närvarande ledarskap. Troligtvis har du erfarenhet från tillverkningsindustrin och kundorderstyrd produktion. I rollen förväntas du även ha en god datorvana där du arbetat med ERP samt andra program som verktyg i ditt arbete. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift samt har goda kunskaper i Office-paketet.
Kunskap/erfarenhet inom Lean-filosofin, metoder så som 5S, ständiga förbättringar, problemlösning, mm. är meriterande tillsammans med byggtekniska kunskaper och erfarenhet från byggbranschen.
Dina personliga egenskaperFör att lyckas i rollen är det viktigt att du delar våra kärnvärden: kundens framgång, jordnära, ordning och reda och engagemang. Du har ett ödmjukt och jordnära förhållningssätt till ditt arbete och dina anställda. Då du är en viktig kugge i ett större maskineri så lägger vi stor vikt vid dina ledaregenskaper, att du kan verka och utveckla verksamheten genom dina medarbetare och i samarbete med andra. Som chef bedriver du ett coachande, tydligt och närvarande ledarskap. Med ett stort kund- och resultatfokus stimuleras du av att tänka i nya banor och ser möjligheter där andra kanske ser problem. Du arbetar strukturerat och trivs med att följa uppsatta metoder och processer, samtidigt som du har lätt för att identifiera och införa nya rutiner och utveckla där behoven uppstår.
Vårt erbjudandeVi erbjuder dig en utvecklande roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få en nyckelposition i vår utvecklingsresa och ha stor möjlighet att påverka den. Du blir en del ett värderingsstyrt företag och en arbetsplats som präglas av omtanke och hållbarhet, där vi tillsammans skapar en miljö att vara stolta över!
Övrig information Start: SnarastPlacering: FörslövLön: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten?Du välkommen att kontakta Kalle Svensson, Operations Manager, e-post: kalle.svensson@lindab.com
Välkommen med din ansökan!I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast, dock senast 2026-05-31.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Sverige AB
(org.nr 556247-2273)
269 82 FÖRSLÖV Arbetsplats
Lindab Profil AB Jobbnummer
9893745