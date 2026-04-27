Lindab Byggpartner söker Produktutvecklare
Vill du vara med och utveckla produkter för ett innovativt och hållbart byggande? Vi söker nu en nyfiken och driven produktutvecklare till vår produktionssite. Rollen är en viktig del i vår fortsatta utveckling av processer och tekniska lösningar, du får en nyckelroll i att forma hur Lindab Byggpartners fabrik i Piteå utvecklas framåt.Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Vi är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av systemlösningar och byggkomponenter för byggbranschen. I över 60 år har vi jobbat för ett förenklat och hållbart byggande. Vårt ursprung lever vidare än idag där vi förser marknaden med ett brett spektrum av produkter tillverkade av stål. Lindab Byggpartner är en av Sveriges ledande projektleverantör av svensktillverkade byggprodukter i tunnplåt - och kompletta stålhallar. Vi är kända för kvalitet, pålitlighet och ett genuint engagemang i våra kunder och deras projekt. Vi har produktion av sandwichpaneler och högprofilerad takplåt i Piteå och finns representerade med försäljningskontor över hela landet - från Malmö i söder till Luleå i norr.
Om rollen
I din roll som produktutvecklare hos oss kommer du att spela en nyckelroll där du är med och vidareutvecklar våra produkter för att möta byggmarknadens krav och önskemål. I rollen kombinerar du design och teknisk utveckling med en praktisk förståelse för tillverkning och färdigmontering. Du samarbetar nära produktledning, produktion, försäljning och kunder för att utveckla lösningar som möter höga krav på funktion, användarvänlighet och affärsnytta. På Lindab Byggpartner är vi är stolta över att äga hela kedjan - från idé och utveckling till tillverkning och försäljning - vilket ger dig stora möjligheter att påverka och skapa värde genom hela processen!
Ditt nya jobb
I rollen som produktutvecklare hos Lindab får du en varierad och utvecklande vardag med ansvar för hela produktens livscykel. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Utveckla nya och förbättra befintliga produkter och produktsystem inom området sandwichpaneler och högprofilerad plåt.
Designa och dimensionera produkterna så de uppfyller byggregler och certifieringar.
Utarbeta produktstandarder, tillverkningsritningar och instruktioner för produkternas tillverkningskontroll
Planera, förbereda och utföra belastnings- och brandprov
Ta fram tekniska instruktioner och hjälpmedel för projektering, konstruktion och montering av produkter och produktsystem
Projektledning i tvärfunktionella projektteam.
Framtagning och testning av prototyper, både digitalt och praktiskt
Utbilda och supportera organisationen för att öka den tekniska förståelsen för våra produkter och system
Du kommer att rapportera till Produktchefen på Lindab Byggpartner.
Vem vi söker
Vi söker dig med civilingenjörsutbildning med inriktning mot byggnadskonstruktion alt. maskininriktning och med erfarenhet av byggprojektering och/eller produktutveckling inom tillverkande industri. Goda kunskaper inom framför allt byggteknik och materiallära är en förutsättning för den här tjänsten. En del av arbetet sker med hjälp av AutoCad och Revit och har du erfarenhet av FEM-simuleringar är det meriterande. Inom koncernen används programmet Inventor Nastran för FEM-simuleringar. För att lyckas i rollen krävs goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Du som person
I rollen som produktutvecklare är det viktigt att du delar våra kärnvärden: Kundens framgång, jordnära, ordning och reda samt engagemang. Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och drivs av att hitta lösningar där andra ser utmaningar. Du tänker strategiskt och ser alltid till att din insats bidrar till ett större resultat - för både teamet och kunderna. Du är strukturerad och noggrann, vilket gör att du kan hålla deadlines och har god ordning på den administrativa delen av ditt arbete. Din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra är nyckeln till din framgång. Hos oss blir du en viktig del av ett team där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få en nyckelposition i vår utvecklingsresa och ha stor möjlighet att påverka den. Du blir en del ett värderingsstyrt företag och en arbetsplats som präglas av omtanke och hållbarhet, där vi tillsammans skapar en miljö att vara stolta över!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Piteå
Lön: Enligt överenskommelse
Omfattning: Provanställning/tillsvidareanställning
Vill du veta mer om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Hugosson, VD, mikael.hugosson@lindab.com
.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Skicka därför in din ansökan snarast, dock senast 2026-05-30
Samtal från annons- och rekryteringsföretag undanbedes
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa.
