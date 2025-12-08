Lindab Byggpartner söker Byggnadskonstruktör
2025-12-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Har du ett intresse för dimensionering och projektering? Nu finns möjlighet att utvecklas som konstruktör hos Lindab i en spännande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter!
Om Lindab
Vi är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av systemlösningar och byggkomponenter för byggbranschen. I över 60 år har vi jobbat för ett förenklat och hållbart byggande. Vårt ursprung lever vidare än idag där vi förser marknaden med ett brett spektrum av produkter tillverkade av stål. Lindab Byggpartner är Sveriges ledande projektleverantör av svensktillverkade byggprodukter baserade på tunnplåt och kompletta stålhallar. Vi har produktion i Piteå och finns representerade med försäljningskontor över hela landet - från Malmö i söder till Luleå i norr.
Om rollen
Du kommer att arbeta med projekteringsuppdrag som utförs i nära samarbete med våra kunder och med våra projektsäljare som finns utspridda runt om i Sverige. Om du har rätt bakgrund och erfarenhet och det här känns som en utmaning för dig är du välkommen till ett team som är ledande inom tunnplåtsteknik och har nära till både tillverkning och genomförande. Lindabs konstruktörer är uppdelade i två team där ett finns i området Notviken i Luleå och ett i Halmstad.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör inom bygg och har några års erfarenhet av byggprojektering och ett brinnande intresse för byggkonstruktioner. Våra konstruktörer använder AutoCAD och Revit i projekteringsarbetet vilket du bör ha goda kunskaper i. Har du arbetat med Tekla är det också meriterande. Du behärskar engelska och talar svenska obehindrat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du arbetar och agerar i enlighet våra kärnvärden: Kundens framgång, Jordnära, Ordning och reda och Engagemang.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter där du också bidrar till att motverka de globala klimatförändringarna. Du kommer vara en del av ett värderingsstyrt företag med en företagskultur som präglas av engagemang, prestigelöshet och ordning och reda. Vi är en arbetsplats som präglas av omtanke och hållbarhet, där vi tillsammans skapar en miljö att vara stolta över.
Övrig information
Start: Snarast, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, provanställning/tillsvidareanställning
Placering: Luleå eller Halmstad
Lön: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Erik Andersson, konstruktionschef, på telefon: 0920 46 70 07 eller mail: erik.andersson@lindab.com
Välkommen med din ansökan!
Vänligen observera att på grund av julledighet kommer ansökningar och frågor kring tjänsten inte kunna hanteras förrän efter sista ansökningsdag den 6 januari.Samtal från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Byggpartner AB
(org.nr 559398-1060)
Banvägen 21 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Jobbnummer
9632545