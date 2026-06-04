Limställare

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb / Härryda
2026-06-04


Visa alla maskinoperatörsjobb i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en teknisk och modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Nu söker vi på uppdrag av vår kund en Limställare som vill bli en viktig del av produktionen.
I rollen ansvarar du för att förbereda, blanda och ställa in lim enligt gällande instruktioner och produktionskrav. Du säkerställer att rätt material finns på plats, följer upp kvaliteten och arbetar nära produktionsteamet för att skapa ett effektivt flöde. Arbetet kräver både teknisk förståelse och ett noggrant arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från tillverkande industri eller liknande teknisk produktionsmiljö

Har erfarenhet av limhantering, materialberedning eller maskininställningar är meriterande

Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor

Är flexibel och lösningsorienterad

Har god datorvana

Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
En spännande roll i en modern produktionsmiljö

Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och moderna processer

Ett företag som satsar på utveckling, kvalitet och innovation

Trevliga kollegor och en god laganda

Som person tror vi att du är ansvarstagande, engagerad och har ett naturligt öga för detaljer. Du trivs i en roll där noggrannhet är avgörande och där ditt arbete bidrar direkt till slutproduktens kvalitet.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853600-2036601".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Industrivägen 4b (visa karta)
438 92  HÄRRYDA

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9948411

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