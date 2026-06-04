Limställare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb / Härryda Visa alla maskinoperatörsjobb i Härryda
2026-06-04
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en teknisk och modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Nu söker vi på uppdrag av vår kund en Limställare som vill bli en viktig del av produktionen.
I rollen ansvarar du för att förbereda, blanda och ställa in lim enligt gällande instruktioner och produktionskrav. Du säkerställer att rätt material finns på plats, följer upp kvaliteten och arbetar nära produktionsteamet för att skapa ett effektivt flöde. Arbetet kräver både teknisk förståelse och ett noggrant arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från tillverkande industri eller liknande teknisk produktionsmiljö
Har erfarenhet av limhantering, materialberedning eller maskininställningar är meriterande
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Är flexibel och lösningsorienterad
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En spännande roll i en modern produktionsmiljö
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och moderna processer
Ett företag som satsar på utveckling, kvalitet och innovation
Trevliga kollegor och en god laganda
Som person tror vi att du är ansvarstagande, engagerad och har ett naturligt öga för detaljer. Du trivs i en roll där noggrannhet är avgörande och där ditt arbete bidrar direkt till slutproduktens kvalitet.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853600-2036601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Industrivägen 4b (visa karta
)
438 92 HÄRRYDA Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9948411