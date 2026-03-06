Light Technican till möbelföretag i Älmhult
2026-03-06
Öga för ljus och sinne för skapande? Ett av världens ledande möbelföretag behöver dig i rollen som Light Technician.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Du bistår i bild- och filmproduktion med högkvalitativa och inspirerande bilder på heminredningslösningar genom att bokstavligen belysa våra idéer.
Du planerar för, förbereder och tillhandahåller ljussättning enligt de beskrivningar som tas fram av Fotograf och Art Director. Du ser till att rätt utrustning finns; från logistik och inventering till riggning - och med din expertis blir du ett utmärkt bollplank vid fotograferingar för att hitta kreativa och effektiva lösningar
Matchar du profilen?
För att lyckas och trivas i rollen som Light Technician bör du känna igen dig i att vara organiserad och ha ett strukturerat arbetssätt. Du trivs bra med självständigt arbete i en aktiv miljö. Rörelse och varierande tempo är något du uppskattar i din arbetsvardag då du är på språng hela dagen. Hantering av tung och ibland otymplig utrustning kräver dessutom god fysik.
Du håller dig uppdaterad om trender, nyheter och teknisk utrustning. Det kommer sannolikt från din egen passion för hantverket. Du drivs troligen av din vilja och inställning att leverera, skapa och utvecklas.
Att ljussätta efter bildkomposition, vinklar och briefs är något du har med dig sedan tidigare.Du har även goda kunskaper om fototeknisk- och belysningsutrustning, produktionsmetoder och green screen-arbete.Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet av ljussättning till foto eller film
B-körkort
Flytande svenska
God engelska
Tjänsten
Arbetstid och perioder är projektbaserade och anpassas efter kundens behov. Konsultanställning via Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB.
Ort
Älmhult
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Sara Sjöholm - sara@zimmermans.se
Observera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post utan endast via vårt kandidatsystem.
Tidsplan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande.
