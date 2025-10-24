Liggande sjuktransport - Undersköterska på vikariat
Falck utför på uppdrag av Region Östergötland liggande sjuktransport och transport av avlidna inom hela Östergötland. Liggande sjuktransport genomför professionella, trygga och säkra transporter av patienter som är i behov av en liggande transport mellan olika vårdinrättningar samt transport mellan bostad och vårdinrättning. Verksamheten bedrivs dygnet runt, årets alla dagar och innebär ett minskat tryck på prehospitalvård. Det ger även en ökad tillgänglighet till platser på sjukhusen när patienter snabbt kan transporteras hem eller förflyttas till en annan vårdnivå.
Vid ett dödsfall i hemmet eller på någon av Regionens upphandlade vårdenheter genomför Falck transport av den avlidne. Vi lägger största vikt vid att alla berörda såväl närstående, vårdpersonal som allmänhet ska känna sig trygga med att den avlidne omhändertas och förflyttas på ett vördnadsfullt, respektfullt och säkert sätt.
Söker du en varierande tjänst som undersköterska där människans behov står i centrum? Låter det spännande att vara en del av en 24/7-verksamhet där du kan komma att jobba dag-, kvälls och nattpass? Välkommen att söka till den här rollen där du kombinerar administrativa uppgifter i en "spindel i nätet-funktion" med transport av patienter och avlidna i Östergötland!
Nu söker Falck undersköterskor på vikariat med goda förutsättningar till en tillsvidareanställning! Tjänsterna är på heltid och är placerade på vår central i Norrköping, vissa dagar kan verksamheten kräva att man hämtar man upp fordonet i vårt garage i Linköping.
Arbetet på Falck Liggande Sjuktransport och Transport av Avlidna innebär att på uppdrag av Regionen utföra transport av patienter som av medicinska orsaker inte kan transporteras på annat sätt än liggande och som inte har vårdbehov under transporten. Det innefattar även transport av avlidna. Upptagningsområdet är hela Östergötland. Du kommer också viss del av din tid att sitta i vårt samband, där vi dirigerar våra transporter och tar emot beställningarna av dem. Det är ett administrativt arbete där du är spindeln i nätet i vår verksamhet. Du kommer prata med kunder från olika boenden eller vårdavdelningar men även med privata personer, så det är viktig att du gillar att ha kundkontakt. Sambandet är även driftjour för vår verksamheten inom Falck ambulans vilket innebär att du måste vara lite av en problemlösare. Du ska gilla att arbete i olika datasystem och vara lite av en spindel i nätet.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska. I samband med anställning måste du kunna uppvisa intyg av skyddad titel.
• Har minst ha ett års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som undersköterska eller som ambulanssjukvårdare
• Har B- körkort med god körvana och lokalkännedom.
• Har god fysisk förmåga då arbetet kan innebära tunga lyft
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Som person:
• är du ansvarstagande med ett tydligt patientfokus
• du anpassar dig lätt till förändrade förhållanden och omständigheter och tycker om att arbeta självständigt
• är du lyhörd och duktig på att kommunicera både i tal och skrift och bemöter patienter, anhöriga, samverkanspartners och kollegor på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt
• är du bra på att samarbeta, prestigelös och drivs av att leverera kvalitativ vård
• känner du igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder
• Introutbildning för att du ska bli trygg i rollen, inom bl a bemötande av anhöriga
• Kollektivavtal
• Ett ansvarsfullt och självständigt arbete med verklig påverkan på livet
• Att bli en del av ett globalt hälsobolag i framkant som driver den mobila vården framåt samt en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där innovation och engagemang värderas högt
Trevliga kompetenta kollegor med högt engagemang och ett bolag som värnar om hela människan!
Vikariat på heltid fram till 31-05-2026, med goda förutsättningar till en tillsvidareanställning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Eftersom vi har verksamhet 24/7, behöver du ha flexibilitet att kunna ta dag-, kvälls och nattpass både under vardagar och helger.
I rekryteringen ingår förutom intervju och referenstagning, bakgrundskontroll hos polisen samt att du ska kunna uppvisa ett giltigt B-körkort. Vi genomför även en körtest med våra bilar för att se hur du manövrerar ett fordon samt en mindre test av fysisk förmåga.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Joakim Norling på mail joakim.norling@falck.com
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
