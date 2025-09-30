Liftvärdar till Vitbergsbacken
2025-09-30
GILLAR DU VINTER, FART OCH ATT TRÄFFA MÄNNISKOR?Nu söker vi dig som vill jobba som liftvärd i Vitbergsbacken - ett roligt och viktigt jobb där du får vara utomhus, träffa glada skidåkare och se till att allt rullar på smidigt i backen. Perfekt för dig som gillar att ta ansvar, jobba i team och samtidigt ha kul på jobbet.
DIN ROLLSom liftvärd är du en del av gänget som ser till att liften fungerar som den ska. Du hjälper besökare med liften, håller koll på säkerheten och ser till att alla känner sig trygga och välkomna. Du jobbar ute i snön och vädret kan variera - men med rätt kläder och rätt inställning blir det bara en del av äventyret. Du samarbetar med kollegor och arbetsledare, och tillsammans gör ni backen till en trygg och trivsam plats för alla.
I rollen ingår även andra viktiga uppgifter som att sälja liftkort, sköta pulkbacken och åkbandet (inklusive skottning), fylla på ved samt hålla rent och snyggt kring grillplatser och andra gemensamma ytor. Du kommer också att ansvara för att publicera och uppdatera innehåll i våra sociala medier för att sprida glädje och information till våra besökare.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHETDu behöver ha fyllt 18 år och ha skoterkörkort - det är ett måste. Har du jobbat med service tidigare är det ett plus, likaså om du har erfarenhet av säkerhetsarbete eller kan HLR. Men viktigast är att du är en person som gillar att ta ansvar, är stabil även när det är mycket att göra, och har lätt för att samarbeta med andra.
Eftersom arbetsuppgifterna innebär att hjälpa besökare i liften, skotta snö, bära ved och liknande, behöver du ha god fysisk förmåga för att klara av arbetet på ett säkert och effektivt sätt.
Du kommer att arbeta med barn under 18 år, vilket innebär att du behöver uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Du beställer själv utdraget för annan verksamhet än skola och barnomsorg hos polisen (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/).
DIN NYA ARBETSPLATSTvå kilometer norr om Skellefteå centrum hittar du Vitbergsbacken - en populär vinterplats i direkt anslutning till Skellefteå Camping och Skidstadion. Här finns två liftar, flera nedfarter, en barnbacke med åkband och en omtyckt Fun-park med hopp och rails. En nyhet i år är två nya nedfarter!Du blir en del av ett sammansvetsat team som jobbar för att skapa en trygg och rolig miljö för våra besökare. Vi erbjuder ett jobb där du får vara ute, ta ansvar och utvecklas tillsammans med andra. Och vem vet - kanske blir det här starten på något ännu större? Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Detta är ett deltidsjobb.
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret
Enhetschef, Kultur- och Fritid
Victoria Berglund 0910735000
