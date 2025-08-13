Liftvärd/Parkvärd i vackra Lofsdalen
Lofsdalens Fjällanläggningar AB / Servicepersonaljobb / Härjedalen Visa alla servicepersonaljobb i Härjedalen
2025-08-13
Skidorten Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med hjälp av 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 65 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong. Personalbostad finns att hyra.
Säsongen startar i mitten av december och pågår fram till mitten av april.
Är du redo för en fantastisk vintersäsong?
Ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje.
Liftvärd/Parkvärd är en kombitjänst mellan liftvärd och parkunderhåll. Vi har idag 3 parker med olika svårighetsgrader och karaktärer, 1 railarena och en skicrossbana som dagligen behöver underhållas och ses över.
Som liftvärd ska man övervaka liftarna och hjälpa våra gäster vid liftstationerna så att de kan stiga på och av liften tryggt och säkert.
Som liftvärd träffar du så gott som alla anläggningens gäster och är en mycket viktig pusselbit för att få dem känna sig välkomna, trygga och väl omhändertagna på sin skidsemester.
Som Parkvärd så är du en del av vårt "parkteam", som ansvarar för underhåll av våra parker samt vår skicrossbana.
Du är självklart med och bygger upp parkerna från grunden. Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt och ha ett öga för att se vad som behövs göras. Arbetet innefattar bl.a. "Shapning" och forma kickar, måla hopp och landningar på daglig basis. Du arbetar tätt med kollegorna, pistmaskinsförarna och Drift- samt Platschef.
Du ska du vara social, glad, engagerad, stresstålig, inte rädd för att ta i, älska att vara ute och vara mycket serviceinriktad. Du ska bidra med ditt engagemang och leende till våra gästers välbefinnande, upplevelser och minnen.
Du får gärna ha ett genuint skid/snowboard intresse och hänger gärna i parken på lediga dagar.
Meriterande är, tidigare arbetat som liftvärd, skidlärare eller parkvärd.
Vi kallar på intervjuer, löpande fram t.o.m. september. I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansöka tills dess att tjänsterna är tillsatta.
I din ansökan vill vi se, personligt brev, CV, referenser och bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Liftvärd/Parkvärd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lofsdalens Fjällanläggningar AB
(org.nr 556089-4924), http://www.lofsdalen.com
Högbäcksvägen 3 (visa karta
)
842 96 LOFSDALEN Kontakt
Platschef
Jonny Larsson jonny.larsson@lofsdalen.com 068055303, 0768288700 Jobbnummer
9456650