Life söker butikschef till Kungsmässan!
2026-03-03
Nordens största hälsokedja söker nu en motiverad & driven Butikschef till våran butik i Kungsmässan.Drivs du av kundnöjdhet och försäljning? Vill du samtidigt hjälpa människor att hitta balans i livet? Då kan du vara den vi söker.
Välkommen till oss! Vi söker nu vår nästa butikschef till (ORT), ett uppdrag vi inte på något sätt tar lätt på. För oss är det av yttersta vikt att hitta just dig som vill vara med och skapa fantastiska minnen för så väl våra medarbetare som våra kunder. För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du vara en skicklig ledare med god erfarenhet av att coacha andra inom försäljning. Du är van vid att arbeta mot ambitiöst uppsatta försäljningsmål tillsammans med ditt team och vet vad som krävs för att hålla så väl motivation som stämning på topp! Du har med största sannolikhet ett stort intresse för ledarskap och den där klassiska frågan, Chef eller ledare? Ja, den har du såklart god koll på om frågan skulle dyka upp. Du älskar försäljning och vill genom ditt team skapa framgång, samtidigt som du brinner för att ge service i världsklass varje dag, internt som externt!
Vi söker dig som
Är Prestigelös, ödmjuk och har god självinsikt kring både styrkor & utvecklingsområden
Drivs av ett kundmöte i världsklass och tar stort ansvar för både dina egna och andras prestationer.
Motiveras av att arbeta mot högt uppsatta mål
Erfarenhet från tidigare chefspositioner i butik samt intresse för kost, motion och hälsa är mycket meriterande.
Vad erbjuder vi dig? I rollen som butikschef driver du, tillsammans med ditt team, butiken som din egen. Du har ett gediget stöd från huvudkontoret vilket gör att du får de bästa förutsättningarna du behöver för att fokusera på det operativa ledarskapet och utvecklingen av ditt team. Vi värdesätter ett nära ledarskap genom en hög butiksnärvaro.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Intervjuer sker löpande, ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning, om ca 35 timmar per vecka. Våra Butikschefer omfattas av kollektivavtal mellan Svensk handel och Unionen. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess. Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet. Observera att vi endast tar emot ansökningar via rekryteringsverktyget på vår hemsida (ansökning via mail undanbedes). Vid frågor kontakta Lifes rekryteringsteam: rekrytering@lifeeurope.com
Vi är Nordens största hälsokedja!
Vi brinner för varje människas hälsa. Vi spelar en viktig roll i människors strävan att må bra och hitta balansen. Det gör vi med ca 130 butiker i Sverige och Norge, ett brett utbud av hälsoprodukter, samt personlig hälsorådgivning i alla våra butiker. Life innefattar Lifekoncernen inklusive Lifes medlems- och franchisebutiker.
Precis som Life brinner för våra kunders hälsa, brinner vi också för våra medarbetares välmående. Därför är vi riktigt stolta över att Life Sverige 2022 blivit certifierade som ett Great Place to Work® för andra året i rad. Vi har många eldsjälar på Life som är riktigt stolta över att bidra med sin kunskap och hjälpa människor att hitta hälsobalansen i livet. Kulturen präglas av en stark gemenskap och en familjär omgivning där omtanke för både kunden och kollegan står i fokus. Som Life-medarbetare får du utveckla din kompetens genom hälsoutbildningar och försäljningskurser och du får självklart rabatt på vårt breda hälsosortiment. Vill du bli en del av Life-familjen? Så ansöker du
