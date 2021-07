Life of Svea söker en innehållschef - Life of Svea AB - Fotografjobb i Stockholm

Life of Svea AB / Fotografjobb / Stockholm2021-07-07Life of Svea AB söker en innehållschef som vill leda ett team som skapar innehåll till Sveriges starkaste digitala plattformar mot målgruppen kvinnor 18-45 år. Hos oss får du arbeta på en modern arbetsplats i trevliga lokaler i centrala Stockholm. I vår produktportfölj finns kända varumärken som Nyheter24.se, Modette.se och Familjeliv.se.2021-07-07Vi söker en innehållschef som har känslan och förståelsen att skapa innehåll som vår målgrupp vill läsa och ta del av. Detta genom att behärska hela processen från research till produktion och uppföljning. För att kunna lyckas i tjänsten krävs att du kan leda ett team av redaktörer, utveckla och inspirera teamet till att nå resultat. Du är själv en duktig skribent som visar med exempel och sätter målsättningar för teamet. Viktigt är du intresserad av att producera innehåll som vänder sig till vår målgrupp, vilket är allt från familj, föräldraskap till mode, träning och hälsa.Om digVi söker dig som är ambitiös, lösningsorienterad och har ett starkt intresse för framtidens trender inom redaktionellt arbete. Du är inte rädd att arbeta i olika verktyg för att göra analys, kontinuerligt följa upp samt förbättra ditt och teamets arbete. Du är ansvarsfull, gillar att arbeta målstyrt och drivs av att utvecklas samt utveckla andra i ditt team. Du gillar att det är högt till tak och ett högt tempo tar du för givet för att nå ett bra resultat.Egenskaper som önskas:Duktig på att leda en gruppVan att jobba målinriktad mot ett resultatAnsvarstagandeKan inspirera och utveckla teammedlemmarKreativ och lösningsorienteradSjälvgåendeLätt för att samarbetaBra på att kommunicera verbalt och i skriftKunskapskravTidigare erfarenhet av att leda team av skribenterRelevant utbildning inom digital marknadsföring, media, kommunikation eller journalistikFörmåga att skriva tydligt och välformulerat på svenskaGod språkkänslaErfarenhet av bildredigering, med fördel även rörlig video.Erfarenhet av att Google Analytics eller andra rapportverktyg för uppföljning av statistik.Meriterande: erfarenhet av SEO verktyg som Ahrefs, SEMRush eller ett annat SEO verktyg.Sista dag att ansöka är 2021-08-22Life of Svea ABKungsgatan 12-1411135 STOCKHOLM5852907