Licensierad svetsare till BAE Systems Hägglunds
2025-09-22
Lockas du av ett jobb som svetsare? Har du god kännedom om material? Är du van att jobba enligt ritningar? Skicka in din ansökan idag och ta chansen att bli en del av vårt härliga team.
Din framtida utmaning
Inom BAE Systems Hägglunds har vi nu en spännande tid framför oss. Vi har en hög arbetsbeläggning och behöver därför förstärka vårt team med fler självständiga och drivna personer i rollen som manuell svetsare.
Hos oss kommer du att trivas på jobbet! Du kommer att ha möjligheten att arbeta med framtidens teknik i ett globalt företag där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett kompetent team som levererar högkvalitativt svetsarbete i vårt produktionsflöde. Vi är stolta över vår arbetsmiljö för svetsarna. Förutom att ge dig de bästa verktygen och arbetsredskapen, är vi också en grupp som bryr sig om och stöttar varandra.
Som manuell svetsare kommer du att arbeta enligt ritningar med manuell MIG/MAG/TIG-svetsning av detaljer och skrov. Vi svetsar främst i stål, men även i rostfritt.
Du blir en del av ett av vårt svetsteam som består av totalt över 70 medarbetare. Du tillhör avdelningen svetsning CV 90 som ligger under enheten Prototyp och Skrov.
Vi arbetar med manuell svetsning för CV90. För närvarande arbetar vi dagtid med flextid. I framtiden kan tvåskiftsarbete bli aktuellt.
Den du är
Vi söker dig med gymnasieutbildning och som antingen är utbildad svetsare eller har motsvarande praktisk erfarenhet. För denna tjänst söker vi framför allt dig som är en erfaren svetsare med god kunskap inom MIG/MAG/TIG-svetsning. Du behöver vara van att arbeta enligt ritningar och ha god kännedom om material, främst stål, men gärna även rostfritt och aluminium. Det är meriterande om du har svetslicens samt truck- och/eller traverskort. Om du inte har dessa, erbjuder vi utbildning hos oss!
Du behöver behärska svenska i tal och skrift och ha grundläggande IT-kunskaper för rollen.
Som person bör du vara självgående och ha en kvalitetsmedvetenhet. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men också vara bra på att samarbeta i team. Vi uppskattar noggrannhet och hög riskmedvetenhet.
Vad du blir en del av
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
www.inspiration.ornskoldsvik.se
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Joakim Engelmark 0660-29 23 21, eller rekryteringsspecialist Annelie Öfverdahl-Nyberg, 0660-21 64 12, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen att bli en del av BAE Systems Hägglunds!
