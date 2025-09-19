License Manager till Karolinska Universitetssjukhuset
Region Stockholm / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma strategin för kritiska IT-system på ett av Sveriges största universitetssjukhus? Vi söker nu en Licensmanager till Karolinska Universitetssjukhuset.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjligheten att vara med och ta fram strategiska lösningar och inköp av kritiska IT-system
påverka kostnadseffektiv licenshantering i stor skala
ett arbete i en dynamisk miljö där patientsäkerhet alltid står i centrum.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som Licensmanager hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att rätt programvaror finns tillgängliga för vårdpersonalen, samtidigt som kostnader och avtalsvillkor optimeras.
Din arbetsdag präglas av strategisk analys, avtalsförhandling och effektiv licenshantering. Du arbetar nära både tekniker, administratörer och klinisk personal för att förenkla komplexa licensfrågor och säkerställa att verksamheten har rätt verktyg vid rätt tidpunkt.
Erfarenhet av licenshantering eller software asset management kommer väl till pass när du bidrar till att hålla systemen uppdaterade och kostnadseffektiva.
Vi söker dig som
är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
trivs att samarbeta med olika delar av en organisation
trivs i en dynamisk miljö där flera uppgifter pågår samtidigt och kan samtidigt prioritera det som är kritiskt för patientsäkerheten
har lätt för att kommunicera, både med tekniker, administratörer och klinisk personal, och kan förklara komplexa licensfrågor på ett sätt som är anpassat efter mottagaren
är analytisk och har sinne för både kostnader och effektivitet. Du säkerställer att sjukhuset alltid följer lagar, avtal och regelverk. KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT, ekonomi, juridik eller motsvarande erfarenhe
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom IT-drift, inköp, ekonomi eller IT-juridik
Erfarenhet av mjukvarulicenshantering och avtalsförhandling
God förståelse för licensmodeller (per användare, per core, prenumeration, SaaS, moln)
Meriterande:
Erfarenhet av att driva kostnadsbesparingsinitiativ
Goda kunskaper i Excel/BI-verktyg för analys och rapportering
Grundläggande teknisk förståelse (servermiljöer, klienter, molntjänster).
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stab Teknik, IT drift och support Kontakt
Khaled Diraoui khaled.diraoui@regionstockholm.se Jobbnummer
9517652