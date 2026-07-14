LIA-praktikant inom Offentlig Upphandling
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Vill du få praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och affärsutveckling?
Vi söker en engagerad LIA-praktikant som vill utvecklas inom offentlig upphandling och anbudsarbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna konsulter och delta i hela processen från omvärldsbevakning till färdigt anbud.
Om praktiken
Under din praktik kommer du bland annat att:
Bevaka och identifiera relevanta upphandlingar.
Stödja arbetet med anbudsunderlag och dokumentation.
Sammanställa information och kravspecifikationer.
Delta i analyser av förfrågningsunderlag.
Bidra till utveckling av anbudsprocesser och mallar.
Utföra research kring marknader, kunder och leverantörer.
Administrera dokument och uppföljning av pågående upphandlingar.
Vi söker dig som
Studerar inom inköp, offentlig upphandling, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap eller liknande område.
Har ett intresse för affärer, struktur och administration.
Är noggrann, analytisk och självgående.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Word och Excel.
Vi erbjuder
Praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och anbudsarbete.
Handledning av erfarna konsulter.
Möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom offentlig sektor.
En utvecklande praktik där du får ta eget ansvar och bidra till verksamheten.
Omfattning: LIA-praktik enligt utbildningens upplägg.
Placering: Stockholm (med möjlighet till visst distansarbete).
Välkommen med din ansökan innehållande CV och en kort presentation av dig själv samt din utbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10002668