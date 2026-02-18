LIA-Praktik: Frontend / Fullstack med fokus på Design & Marknad

Ecareer AB / Datajobb / Göteborg
2026-02-18


Vi söker en driven LIA-student som vill utvecklas inom frontend och fullstack - och samtidigt få en djup förståelse för hur teknik, användarupplevelse och marknad samverkar i en växande digital verksamhet.
Hos oss får du arbeta nära både utveckling och affär, i en miljö där tempo, ansvar och lärande står i centrum.
Om rollen
Som LIA-praktikant hos oss blir du en del av vårt utvecklingsteam och får arbeta praktiskt med både frontend och fullstack-relaterade uppgifter. Du kommer inte bara koda - du kommer också förstå varför vi bygger det vi bygger.
Vi söker dig som är nyfiken på:

Modern frontend-utveckling

Användarupplevelse (UX/UI)

Designprinciper och visuell struktur

Konverteringsoptimering

Hur teknik stödjer affär och marknad

Exempel på arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetensnivå och utbildningens mål, men kan inkludera:
Frontend

Utveckling av nya komponenter och vyer

Implementering av design i kod

Förbättring av UI/UX och användarflöden

Responsiv design och tillgänglighetsanpassning

Fullstack

API-integrationer

Databasstruktur och enklare backend-logik

Felsökning och prestandaoptimering

Delta i arkitektur- och strukturdiskussioner

Design & Marknad

Landningssidor med konverteringsfokus

A/B-testning och optimering

Visuellt uttryck kopplat till varumärke

Samarbete med marknad kring kampanjsidor

Mål med LIA-perioden
Under din praktikperiod ska du:

Få praktisk erfarenhet av skarp produktutveckling

Förstå hur affärsmål påverkar tekniska beslut

Kunna arbeta självständigt med mindre funktioner

Bidra till minst ett konkret projekt från idé till leverans

Utveckla förståelse för samspelet mellan teknik, design och marknad

Sista dag att ansöka är 2026-08-17
