LIA-Praktik: Frontend / Fullstack med fokus på Design & Marknad
Ecareer AB / Datajobb / Göteborg
2026-02-18
Vi söker en driven LIA-student som vill utvecklas inom frontend och fullstack - och samtidigt få en djup förståelse för hur teknik, användarupplevelse och marknad samverkar i en växande digital verksamhet.
Hos oss får du arbeta nära både utveckling och affär, i en miljö där tempo, ansvar och lärande står i centrum.
Om rollen
Som LIA-praktikant hos oss blir du en del av vårt utvecklingsteam och får arbeta praktiskt med både frontend och fullstack-relaterade uppgifter. Du kommer inte bara koda - du kommer också förstå varför vi bygger det vi bygger.
Vi söker dig som är nyfiken på:
Modern frontend-utveckling
Användarupplevelse (UX/UI)
Designprinciper och visuell struktur
Konverteringsoptimering
Hur teknik stödjer affär och marknad
Exempel på arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetensnivå och utbildningens mål, men kan inkludera:
Frontend
Utveckling av nya komponenter och vyer
Implementering av design i kod
Förbättring av UI/UX och användarflöden
Responsiv design och tillgänglighetsanpassning
Fullstack
API-integrationer
Databasstruktur och enklare backend-logik
Felsökning och prestandaoptimering
Delta i arkitektur- och strukturdiskussioner
Design & Marknad
Landningssidor med konverteringsfokus
A/B-testning och optimering
Visuellt uttryck kopplat till varumärke
Samarbete med marknad kring kampanjsidor
Mål med LIA-perioden
Under din praktikperiod ska du:
Få praktisk erfarenhet av skarp produktutveckling
Förstå hur affärsmål påverkar tekniska beslut
Kunna arbeta självständigt med mindre funktioner
Bidra till minst ett konkret projekt från idé till leverans
Utveckla förståelse för samspelet mellan teknik, design och marknad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
