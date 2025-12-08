LIA/Praktik - Sälj & affärsutveckling
Studerar du på högskola eller yrkeshögskola och brinner för försäljning och affärsutveckling? Söker du en praktikplats för våren 2026 där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad? Då är Get Skills rätt plats för dig. Vi söker en kreativ och driven person som trivs i en mindre företagsmiljö där initiativkraft och självständigt arbete värderas högt.
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och påverka det dagliga arbetet och göra ett konkret avtryck under din LIA-period. Om du är intresserad av tjänsteförsäljning, affärsutveckling och vill vara med i ett bolag under tillväxt - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som LIA-praktikant på Get Skills får du arbeta med varierande och utvecklande uppgifter inom försäljning och affärsutveckling. Du kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att utveckla verksamheten - både inom vår befintliga tjänsteportfölj och i nya affärsområden.
Under din praktik kommer du att arbeta i nära samarbete med Affärsutvecklings- och partneransvarig. Vi säkerställer att du får en gedigen introduktion, en tydlig förståelse för bolaget och våra tjänster samt kontinuerligt stöd i ditt praktiska arbete. Du kommer även att följa med på externa möten och nätverksträffar, vilket ger dig värdefulla insikter och praktisk erfarenhet av affärsutveckling i verkligheten.
Här är några områden du kommer att få arbeta med:
Vara med och utveckla vår säljstrategi - och få utrymme att testa och utvärdera dina egna idéer och initiativ.
Prospektera och ta direktkontakt med potentiella affärspartners, boka möten och när det är aktuellt även hålla möten med stöd från teamet.
Följa upp leads och få en helhetsförståelse för hela kundresan - från första kontakt till etablerad och pågående relation.
Arbeta nära både marknads- och leveransteamet, vilket ger dig bred insyn i hur våra tjänster skapas, utvecklas och levereras.
Delta i arbetet med offentlig upphandling - bevaka affärsmöjligheter, analysera underlag och bidra i delar av anbudsprocessen.
Vi är ett mindre företag med stora ambitioner. Hos oss trivs du som är flexibel, kreativ och inte rädd för att tänka utanför boxen. Det finns många områden där du kan göra skillnad och bidra till att forma framtiden för vårt företag tillsammans med oss.Kvalifikationer
För att vara aktuell ska du gå en utbildning där praktik eller LIA ingår. Relevanta utbildningar kan exempelvis vara inom försäljning, Key Account Management (KAM), business-to-business eller liknande, med LIA-period under våren 2026. Du trivs med att arbeta självständigt, är nyfiken, vill lära dig och vågar komma med egna idéer.
Ort: Kontor i centrala Göteborg med möjlighet till hybridarbete. Omfattning: Enligt utbildningens krav för LIA/praktik.
Som praktikant hos oss får du:
Praktisk erfarenhet av försäljning och affärsutveckling.
Möjlighet att utveckla och implementera strategier som påverkar verksamheten.
Stöd från erfarna medarbetare samtidigt som du får stort eget ansvar.
Vara en del av ett innovativt och öppet företag där din utveckling står i fokus.
Varför Get Skills?
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt team som kombinerar hjärta och strategi i det vi gör.
Vi erbjuder möjligheten att arbeta med spännande kunder inom olika branscher, en flexibel arbetsplats där personlig utveckling är i fokus och ett stöttande team där vi hjälps åt för att nå mål tillsammans.
Om detta låter som något för dig, tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig och tillsammans skapa framgångsrika resultat. Skicka in ditt CV och gärna ett par rader om varför denna roll känns intressant för dig.
Vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheten att ta nästa steg tillsammans.
