LFV söker Systemingenjör Radio / CNS-specialist - Luftfartsverket - Elkraftsjobb i Norrköping

Luftfartsverket / Elkraftsjobb / Norrköping2021-04-14Avdelningen System och Utveckling (SoU) bedriver kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Avdelningen ansvarar dessutom för LFVs administrativa informationsteknologi samt utvecklingsverksamhet, systemplanering och anskaffning. Avdelningen ansvarar även för LFVs tekniska utrustningar för flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst. Totalt är vi ca 180 anställda på SoU.Teknikuppdrag är en enhet inom SoU som på uppdrag av övriga enheter bemannar projekt och levererar tjänster. Teknikuppdrag ansvarar för att LFV har en effektiv försörjning av kompetens och resurser för system- och utvecklingsprojekt.TU COM har systemingenjörer som arbetar med förvaltning och projektuppdrag inom COM-området. Detta innefattar Nätverkstjänster, Radio, Radio-transmission och Voice Communication Systems. Våra ingenjörer bistår med sin expertis och stöttar våra projekt, verksamheten och har även ett nära samarbete med AVISEQ. Vi har även strömförsörjning inom vårt område och även här bistår vi med expertis för att skapa bästa förutsättningar för verksamheten.Vi har även handläggare som arbetar med vår tekniska dokumentation och säkerställer att den är korrekt och uppdaterad på våra siter. Vi utför också CNS-analyser (Communication, Navigation och Surveillance) där LFV är remissinstans för att säkerställa att byggnader över 20 meter inte påverkar vår infrastruktur.Vi söker nu ytterligare en systemingenjör inom Radio och CNS för vår framtida resa.Din rollSom systemingenjör inom Teknikuppdrag arbetar du inom ett brett område med system- och förvaltningsfrågor. Du kommer att tillhöra gruppen TU COM som består av 21 medarbetare och en chef. Personen vi söker kommer att arbeta inom två områden som har anknytning till varandra. Det ena innebär arbete i vårt radioteam med drift, underhåll, förvaltning och utveckling av våra radioanläggningar.Det andra området är handläggning av CNS-ärenden. CNS står för Communication Navigation Surveillance (radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning). CNS-analys är en tjänst som innebär att LFV analyserar objekt utifrån de internationella regelverk och föreskrifter som gäller för CNS-utrustningar. Du kommer i detta arbete att ha mycket samarbete med våra systemingenjörer och systemansvariga inom områdena Communication, Navigation och Surveillence. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vår registratur för hantering av ansökningar samt ett samarbete med de som arbetar med flyghinderanalyser.Bland dina arbetsuppgifter inom radioområdet finns:Problemanalys av driftgående systemVidareutveckling av funktionsområdet RadioMedverka i framtagning och granskning av specifikationer för ny funktionalitetDeltagande i projekt och aktiviteterPlanering, genomförande och uppföljning av förvaltningsaktiviteterAgera aktivitetsledare/uppdragsledare för aktiviteter inom området COMInom CNS-analysområdet kommer du att:Analysera och fatta beslut i inkomna ärendenStötta och svara på frågor från kunderna om processen och handläggningens gångSamarbeta med systemingenjörer och systemansvariga i ärendenSamarbeta med våra jurister i vissa ärendenSäkerställa att vi har uppdaterat dataunderlag i våra systemSäkerställa att samtliga ärenden hanteras i enlighet med processen samt att allt är korrekt i vårt dokumenthanteringssystem Advantum2021-04-14Vi söker dig som har en teknisk högskoleingenjörsexamen med inriktning mot teknisk fysik/elektronik eller relevant yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du har arbetat i ärendehanteringssystem tidigare och som person bör administration och dokumentation vara något du gillarFör att vara framgångsrik i rollen bör följande stämma in på dig:Goda kunskaper om analog radio och kringkomponenterGoda kunskaper om antenner och antennsystemGrundläggande kunskaper i projektarbeteFallenhet för administration och dokumentation samt gärna erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystemGoda kunskaper i svenska och engelska med god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som textSom person bör du uppskatta att ha flertalet kontaktytor och arbeta i en prestigelös miljö. Du bör vara nyfiken, ödmjuk och ha en positiv grundinställning. Du tar självständigt ansvar för och driver dina arbetsuppgifter i riktning mot uppsatta mål. Vid tillsättning av denna tjänst kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Anställning och FörmånerTjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsorten är flexibel inom vissa ramar. Våra större kontor finns i Norrköping, Arlanda och Sturup. Kollegor inom radioområdet finns idag stationerade på Arlanda, Sturup, i Sundsvall och i Norrköping men flera orter kan vara aktuella. Vänligen ange önskemål om placeringsort i din ansökan.Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsorienterade, engagerade och nytänkande kollegor.Fackliga kontakterTomas Andersson-Öhman ,Saco, 011-192000Per-Ola Kårbro, ST, 011-192000Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-18Luftfartsverket5690166