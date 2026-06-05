LFV söker Kvalitetsledare
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2026-06-05
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Vill du vara med och utveckla kvalitet i en samhällsviktig verksamhet?
LFV söker nu en kvalitetsledare som vill bidra till att stärka och vidareutveckla vårt verksamhetsledningssystem. Hos oss får du en central roll i arbetet med ständiga förbättringar, processutveckling och kvalitetsstyrning i en organisation där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Områdena kvalitet och miljö är under stark utveckling och LFV söker nu en kvalitetsledare till enheten Kvalitet och miljö inom koncernfunktionen JKFMV (Juridik, Kvalitet, Flygsäkerhet, Miljö och Verksamhetsutveckling). Som kvalitetsledare blir du en del av teamet med kvalitetsledare och miljöledare och rapporterar till enhetschef Kvalitet och Miljö. Om tjänsten
Som kvalitetsledare på LFV kommer du arbeta med:
Delta i underhåll och utveckling av LFV:s verksamhetsledningssystem
Stötta verksamheten i arbetet med ständiga förbättringar och processframtagningar och -förändringar
Granska processer och rutiner ur ett kvalitetsperspektiv
Ta fram styrande dokument
Stödja projekt avseende kvalitetsfrågor och kvalitetsledning
Hantera avvikelser
Utbilda och coacha i tillämpningen av kvalitetsområdet och ledningssystemet
Utföra Interna kvalitetsrevisioner
Samla data och KPI:er kring process & produkt/tjänster samt genomföra omvärldsanalys inom kvalitetsområdet
Delta vid Transportstyrelsens tillsyner och andra externa revisioner vid behov
Delta i att utveckla och följa upp LFVs metodik för styrning och dokumentation av processer
Vi söker dig som har:
Relevant universitets utbildning eller mångårig erfarenhet inom kvalitetsområdet
Erfarenhet av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete
Du är bra på att åstadkomma resultat både självständigt och med hjälp av dina kollegor. Du är lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt, är en lagspelare som fungerar väl i samarbetet med andra, men kan samtidigt driva dina egna uppgifter obehindrat där så krävs. Du är väl bevandrad inom kvalitetsområdet. Du har en utvecklad analytisk förmåga, är noggrann och kommunikativ. Inom ditt område är du trygg och säkerställer att dina leveranser och rapporteringar sker korrekt och i tid.
Meriterande är att ha fördjupningsutbildning/utbildningar inom kvalitetsområdet. Det ses som mycket meriterande om du har arbetat med processledning och -utveckling, har arbetat med förbättringsarbete eller har revisorserfarenhet, från t ex internrevisioner. Erfarenhet från kvalitetsarbete inom mjukvaruutvecklande eller producerande verksamhet ses också som mycket meriterande. Det är också meriterande att ha arbetat med kvalitetsfrågor i säkerhetskritisk verksamhet, exempelvis flygsäkerhetskritisk verksamhet. Har du erfarenhet från verksamhet med ISO 27001 och ISO 45001 är detta en merit.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Norrköping och kräver svenskt medborgarskap. Innan anställningen genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar drogtest.
LFV tillämpar kompetensbaserad rekrytering och urvalstester.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. Tillsättning sker snarast enligt överenskommelse.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här
Koncernfunktion Juridik, Kvalitet, Flygsäkerhet, Miljö och Verksamhetsutveckling (JKFMV) ansvarar för de juridiska frågorna inom LFV och LFV:s verksamhetsledningssystem när det gäller kvalitet, flygsäkerhet och miljö samt följer upp hur de efterlevs. Funktionen ansvarar även för myndighetsinterna kvalitetsrevisioner och regelefterlevnad.
Inom JKFMV finns enhet Kvalitet och Miljö, enhet Koncernjuridik, enhet DUS Compliance, enhet Verksamhetsutveckling och digitalisering, och ett antal medarbetare direktrapporterande till direktör JKFMV.Så ansöker du
Du söker genom att klicka på knappen ANSÖK nedan. Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2026. Anställningsintervjuer kan komma att hållas under hela ansökningsperioden.
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanna Lindeberg, hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
.
För fackliga frågor kontakta: Gunilla Pettersson +46 11 192 145. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Hospitalsgatan (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
Contact
Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9950894