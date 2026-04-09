LFV rekryterar Systemingenjör med inriktning mot Processledning
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV https://www.lfv.se/
Vill du ha en roll med stort eget ansvar där du får driva och utveckla processer, påverka arbetssätt och arbeta nära både IT och verksamhet i en samhällsviktig organisation - då är detta rollen för dig.
Inom LFV pågår en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar vilket betyder att vi växer som organisation. Detta gör att vi nu söker ytterligare en medarbetare till enheten Gemensam Infrastruktur.
Enheten ansvarar för att upprätthålla driften inom området samt utvecklar och förvaltar generell teknisk infrastruktur. Vi har systemägarskapet för LFVs administrativa systemområden, IT-infrastruktur och byggnader med tillhörande försörjningssystem.Dina arbetsuppgifter
Som systemingenjör med processledarroll inom enheten Gemensam Infrastruktur på LFV arbetar du i en central och verksamhetsnära roll med ansvar för både teknik och processer. Du verkar inom ett brett område som omfattar system- och förvaltningsfrågor, systemutveckling samt IT-infrastruktur.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att utveckla, förvalta och följa upp processer som stödjer LFV:s verksamhet, med fokus på kvalitet, effektivitet och efterlevnad av regelverk.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Vara processledare och driva utveckling och förbättring av tilldelade processer
Utforma, implementera och förvalta ITIL-processer i nära samarbete med pm3
Ha kontinuerlig dialog med verksamheten för att fånga behov av förändringar och vidareutveckling
Bevaka externa krav, såsom nya eller förändrade EU-förordningar och säkerställa att dessa omhändertas i processerna
Följa upp, analysera och rapportera processernas resultat och effektivitet
Revidera processer samt informera och stödja användare vid förändringar
Utbilda och stötta organisationen i processer, arbetssätt och gällande regelkrav
Rollen innebär många kontaktytor och ger dig möjlighet att påverka både tekniska lösningar och hur LFV arbetar långsiktigt med process- och IT-styrning.
Vem är du
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom teknik, exempelvis som ingenjör, eller har förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att arbeta med processer inom IT och är van att utveckla och förbättra processer utifrån ramverk som ITIL. Du känner dig trygg i att leda förändringsarbete, skapa struktur och säkerställa att processer fungerar effektivt i praktiken.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift, och kan förmedla komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt pm3-modellen, samt om du har erfarenhet av regulatoriska krav, exempelvis inom flygtrafiktjänster, IT-säkerhet eller informationssäkerhet. Vidare ser vi positivt på om du är van vid att förstå och tolka regelverk, såsom EU-förordningar, har erfarenhet av att hålla utbildningar eller tidigare har arbetat som processledare för större processer, alternativt inom kvalitets- eller verksamhetsutveckling.
Vi söker dig som trivs i en roll med stort eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete mellan IT och verksamhet. Du arbetar gärna i team, förstår värdet av gemensamma mål och har förmågan att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Du har ett strukturerat arbetssätt, en stark kommunikativ förmåga och inspireras av att förtydliga och förbättra rutiner och arbetsflöden. Du har även en god förmåga att bygga och vårda professionella relationer, både internt och externt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Övrig information
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 23 april 2026
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Vi tar inte emot ansökan på mail pga av GDPR och vi vill ha ditt cv på svenska. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se
Facklig Kontakt:
Roman Stridh
Facklig representant SACO
011-19 20 00
Johan Mälman
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
LFV Kontakt
Contact
Therese Fyhr therese.fyhr@jeffersonwells.se
