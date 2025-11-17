LFV rekryterar HR Business Partner
2025-11-17
Är du en erfaren HR Business Partner om vill göra verklig skillnad? Som HR Business Partner hos LFV får du en nyckelroll där du stödjer chefer, driver strategiska HR-frågor och deltar i förändringsprojekt - allt i en innovativ och inkluderande arbetsmiljö!
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV har ca 1300 medarbetare och är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
Hos oss blir du en del av ett öppet och engagerat HR-team som präglas av samarbete, dialog och respekt för olikheter. Tillsammans utvecklar vi framtidens HR-arbete inom LFV.
I rollen som HR Business Partner hos LFV blir du en central del av HR-teamet och en viktig partner till verksamhetens chefer. Du bidrar både strategiskt och operativt med rådgivning och stöd i hela HR-området, med särskilt fokus på att driva förändringsarbete och skapa värde för både chefer och medarbetare. Du har ett självständigt ansvar för HR-arbetet inom en specifik del av verksamheten och är en aktiv medlem i dess ledningsgrupp. Ditt uppdrag omfattar att coacha och vägleda chefer genom hela medarbetarresan - från rekrytering och kompetensutveckling till villkorsfrågor och avslut.
Placeringsort: Norrköping, Stockholm eller Malmö
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har ett flertal års erfarenhet av kvalificerat och operativt HR-arbete inom områden som arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensförsörjning. Du har tidigare arbetat nära verksamheten, gärna som medlem i en ledningsgrupp, och har därigenom fått en god förståelse för både affärs- och verksamhetsutveckling. Erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning är en del av din bakgrund, liksom vana av samverkan med fackliga organisationer. Du uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har haft en ledande befattning och har erfarenhet från både privat och statlig verksamhet.
Den här rollen passar dig som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt, och som uppskattar att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer. Du har en hög initiativförmåga, ett analytiskt sinne och ett proaktivt arbetssätt som gör att du tar ansvar och driver frågor framåt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ditt lyhörda och professionella sätt. Din starka integritet gör att du vågar stå för dina ställningstaganden även i komplexa situationer.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.Kontakt
Maria Marklund
Enhetschefmaria.marklund@lfv.se
Niklas Moll
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Gunilla Pettersson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
Sista dag att ansöka är 8 dec 2025Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Vi tar inte emot ansökan på mail pga av GDPR. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se
