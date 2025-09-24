LF Uppsala söker motorskadereglerare
Länsförsäkringar Uppsala / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2025-09-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Tierp
eller i hela Sverige
Länsförsäkringar Uppsala
Har du koll på det här med skadereglering? Gillar du genuin kundservice och är intresserad av att bli en del av ett kundägt bolag med stort engagemang för vårt lokala samhälle? Vill du dessutom bli kollega med några av Sveriges vassaste motorskadereglerare och tillsammans med dem skapa trygghet för våra kunder? Då ska du fortsätta läsa.
Som motorskadereglerare hos oss hanterar du inkomna skadeanmälningar via i första hand digitala kanaler, men även via telefon. Du gör ansvarsbedömningar vid trafikolyckor och reglerar ersättningen till våra kunder utifrån försäkringsvillkor, lagar och förordningar. Varje ärende är unikt vilket ger jobbet gott om variation.
Mer om jobbet
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Du jobbar i våra fina kontorslokaler centralt i Uppsala på Muningatan 1. För den som är varm i kläderna finns viss möjlighet till distansarbete.
Satsar du på oss, satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. I dagsläget befinner vi oss på en förändringsresa där vi inte vet exakt hur framtiden kommer att se ut, men vi jobbar mot en gemensam framtidsvision. För att vi ska nå den behöver vi alla bidra utifrån vår egen unika kompetens.
Vi vet att hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med skadereglering - gärna inom motor. Du är alltså en van ärendehanterare som älskar både kundservice, villkorstolkning och ordning och reda. God kännedom om trafikregler behövs för rollen.
Som person är du måldriven, beslutför och trivs i ett högt tempo. Du är en hjälpsam kollega som gärna bollar ärenden och delar med dig av din kunskap samtidigt som du sprider positiv energi. Du är lyhörd gentemot kund och har förmågan att förklara dina beslut på ett lättförståeligt sätt.
LF Uppsalas värdeord är affärsmässighet, handlingskraft och engagemang. Allt vi gör präglas av detta, och det är också egenskaper vi söker hos dig.
Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan. I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidatens lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Intresserad och vill veta mer?
Vill du veta mer om rollen och LF Uppsala kontaktar du gruppchef Mikael Waldenvik på 018-68 57 68. Facklig kontaktperson för Forena är Erica Kekkonen, 018-68 55 38.
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 12 oktober.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8778-43673150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Uppsala
(org.nr 517600-9529) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LF Uppsala Kontakt
Mikael Waldenvik 018-685500 Jobbnummer
9524176